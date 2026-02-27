COL·LECTIUS PROFESSIONALS
Els advocats triaran entre dues llistes: Silvestre en lidera una d’alternativa
La candidatura continuista per assumir el deganat del Col·legi d’Advocats, que lidera Margarida Marticella, tindrà rival a les eleccions a l’ens que se celebren dilluns vinent. L’advocat Josep Antoni Silvestre encapçala una llista alternativa que es va formalitzar ahir i que es completa amb Dory Garcia Fernández com a aspirant a vicedegana, Tània dos Santos com a secretària, Oriol Giró en el càrrec de tresorer, i amb els vocals Melanie Cachafeiro, Alba Cervós, David Monclús, Katia Carneiro i Jordi Segura. Dimecres s’havia comunicat la presentació de la llista de continuïtat encapçalada per Margarida Marticella, actual tresorera de la junta que lidera Sònia Baixench, que no repeteix. El projecte compta amb Èric Alguacil com a aspirant a vicedegà; Sílvia Estrada, a secretària; Concepció Criado, a tresorera, i com a vocals Elsa Bucquet, Gerard Farré, Catalina Llufriu, Gal·la Ballesté i Anton Borrell. També estan en la composició actual de l’òrgan de direcció Sílvia Estrada, Concepció Criado, Catalina Llufriu i Anton Borrell.
Rival per a la candidatura continuista
Fa pocs dies Silvestre es queixava al compte de la xarxa social X que el col·legi “ni està ni s’assabenta” sobre el malestar que genera al col·lectiu que no es publiquin la totalitat de resolucions judicials, deixant clar el malestar amb l’equip que hi ha actualment.