CARNAVAL D'ENCAMP
La disculpa de la comissió de festes tanca el conflicte del Carnestoltes
La comunitat jueva accepta les disculpes i que els joves d’Encamp no van actuar amb mala fe
La comunitat jueva dona per tancada la polèmica generada pel rei Carnestoltes d’Encamp després que la Comissió de Festes enviés una carta disculpant-se pels fets i reiterant que en cap moment la intenció era ofendre cap religió ni cap poble. La situació derivada de l’ús de l’estrella de David va fer la volta al món i va arribar a desenes de mitjans jueus, alguns dels més llegits d’Israel.
El president de l’Associació Cultural Israelita d’Andorra (ACIV), Isaac Benchluch, va explicar que “des d’un principi sabíem que la intenció no era ofendre”, sinó que tot va ser fruit d’un error en utilitzar un símbol que representa tota la comunitat i que, per solucionar-ho, calia una disculpa formal. Un pas que la comissió va fer i que, després d’una junta de la comunitat jueva celebrada ahir per analitzar les explicacions d’Encamp, va permetre donar l’afer per tancat. “Ara esperem que la crisi que hem viscut pugui servir per avançar i que no es torni a repetir res similar en el futur”, va afegir Benchluch.
“Posar Netanyahu hauria pogut fer mal, però és una persona i una crítica concreta”
La Comissió de Festes d’Encamp va demanar disculpes pel malestar generat en una carta adreçada a la comunitat jueva, en què assegura que la voluntat de la representació era fer sàtira i crítica social, una tradició habitual del Carnaval, i que en cap cas es pretenia ofendre cap religió, poble o col·lectiu. L’entitat admet que l’ús del símbol va provocar interpretacions no desitjades i confusió, tant a Andorra com a l’àmbit internacional, motiu pel qual expressa el seu “profund lament” i reitera el respecte absolut per la diversitat cultural i religiosa, així com el compromís amb la convivència i la pau.
NACIONAL
Un cop superada la tensió, l’ACIV ha iniciat gestions internacionals per calmar els ànims i evitar el boicot que comunitats jueves a França van anunciar. “Estem traduint la carta i enviant-la arreu”, va explicar Benchluch, juntament amb aclariments sobre el context del Carnaval per fer entendre a les comunitats internacionals que “Andorra no és així” i que no hi ha antisemitisme.
La comunitat també va acceptar les explicacions del comú d’Encamp exposades per la cònsol major, Laura Mas, en la sessió d’aquest dimarts passat. “Vam rebre les declaracions i pensem que estan molt bé; acceptem la patinada que van fer i que no hi havia malícia al darrere”, va destacar Benchluch.
El Govern també ha donat el tema per tancat. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va remarcar, en declaracions posteriors al Consell Econòmic i Social, que “el Govern ja s’ha manifestat suficientment sobre aquest tema, tant per paraules del cap de Govern com pel portaveu”.
NACIONAL
La cara de Netanyahu
L’impacte de les imatges fora de context, en les quals es veia un ninot penjat amb l’estrella de David mentre era disparat, va fer la volta al món i va generar una gran repercussió internacional. Isaac Benchluch va explicar que la reacció “no ha estat desproporcionada”, reconeixent que es tractava d’una situació delicada. “Va ser una patinada molt important”, va reiterar el president de l’ACIV, subratllant que “nosaltres sempre havíem explicat a tothom que Andorra no era un país antisemita, érem un dels pocs països d’Europa que mai havia tingut cap expressió similar”. Tot i això, va afegir, el que va passar a Encamp “va espantar a molta gent” i va generar un malestar comprensible dins i fora del país.
PARRÒQUIES
Segons Benchluch, la manera de resoldre millor aquesta situació hauria estat personalitzar la sàtira en la figura del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en lloc d’utilitzar un símbol “que ens representa a tots”. “Utilitzar la cara de Netanyahu potser hauria pogut fer mal, però és una persona i una crítica a un moment concret”, va afegir. En canvi, l’estrella de David “ens engloba a tots, els que hi som ara i els que van ser-hi abans, amb tot el que representa això”, va lamentar, remarcant la càrrega simbòlica que implica el símbol emprat.
Un cop tancat l’episodi, la comunitat espera poder deixar enrere uns dies “frenètics” i mirar cap al futur amb normalitat.