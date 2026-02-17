ENCAMP

Indignació de la comunitat jueva per la figura del rei Carnestoltes

El ninot, amb la bandera d’Israel al cap, provoca una forta reacció del col·lectiu

El cap del rei Carnestoltes amb la bandera d’Israel.

El cap del rei Carnestoltes amb la bandera d’Israel.Comú d'Encamp

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les celebracions de Carnestoltes han provocat la indignació de la comunitat jueva arran d’un dels esquetxos representats dissabte a Encamp. En l’escena, es feia servir la figura del rei Carnestoltes amb una bandera d’Israel al cap, sobre la qual es van efectuar diversos trets per simbolitzar la situació que es viu a la Franja de Gaza. La representació ha aixecat polseguera entre la comunitat jueva i va motivar que ahir el comú remetés un comunicat en nom de la Comissió de Festes per aclarir que la voluntat era satírica, en la línia habitual de les representacions de Carnaval, i que en cap cas es pretenia ofendre cap comunitat ni religió.

Etiquetes:

El rei Carnestoltes penjat, rebent trets.

El rei Carnestoltes penjat, rebent trets.Comú d'Encamp

En el text, la Comissió de Festes assenyala que l’escena volia fer una crítica política, en concret al conflicte entre Israel i Palestina i a la figura del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, utilitzant els recursos propis de la sàtira carnavalesca.

L’organització recorda que la celebració ha incorporat representacions simbòliques per reflectir situacions polítiques d’actualitat en un marc teatral i de ficció. Així mateix, subratlla que la crítica no anava dirigida contra cap religió ni poble i que les imatges formen part de la representació i no reflecteixen cap posicionament institucional.

Encamp presenta una exposició fixa sobre el ball de l'Ossa

El conseller de Cultura d’Encamp, Joan Sans, també va defensar la presència de la sàtira en els actes de Carnaval, tot remarcant que és un element tradicional i consolidat del ball de l’Ossa i d’unes celebracions carnavalesques en les quals es va parodiar el Copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano, el mossèn Àlex Vargas d’Encamp, el grup dels 44, el cap de Govern, la ministra Conxita Marsol i membres de l’oposició, així com els cònsols.

Ball de l'Ossa

El conseller de Cultura del Comú d’Encamp, Joan Sans, va presentar ahir l’exposició fixa El ball de l’Ossa, Patrimoni de la Humanitat, una mostra instal·lada als carrers del centre que divulga els orígens, l’evolució i el significat d’aquesta tradició, reconeguda per la Unesco el 2022. La iniciativa, formada inicialment per cinc panells amb codis QR i continguts històrics i audiovisuals, vol acostar la festa a la ciutadania i als visitants.

Carnaval d’Ordino.

Carnaval d’Ordino.

'MIQUEL BOSÉ' IRROMP AL JUDICI DELS CONTRABANDISTES

Els diàlegs del Judici dels Contrabandistes d’Ordino van tornar a combinar sàtira i crítica sobre l’actualitat parroquial i nacional. Entre els moments més celebrats, va destacar la paròdia de Miguel Bosé, amb una persona disfressada de l’artista interpretant una versió carnavalesca d’Amante bandido i anunciant que es mudaria a Canillo, no pas per evasió fiscal, sinó per “molts inconvenients” d’Ordino. També es van criticar els Jocs dels Petits Estats, els talls de carretera i les tiny houses. La representació va acabar amb el tradicional repartiment de brou i carn d’olla, i la jornada continuarà avui amb activitats infantils i tallers.
tracking