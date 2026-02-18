Encamp
La comunitat jueva de França amenaça amb boicot a Andorra per la polèmica del rei Carnestoltes
Consideren que es tracta d'un acte "d'antisemitisme"
El president del Consell Representatiu d’Institucions Jueves de França (CRIF) a Tolosa-Occitània, Franck Touboul, ha advertit que la comunitat jueva francesa es reserva el dret d’impulsar un boicot contra Andorra arran dels fets ocorreguts durant el Carnaval d’Encamp. Touboul, en declaracions al mitjà francès France3, ha qualificat l’actitud dels organitzadors i, en general, del Principat de “vergonyosa, escandalosa i provocadora”, i ha criticat que no s’hagi condemnat el que considera "un acte d’antisemitisme".
Segons el representant del CRIF, “hauria estat suficient una condemna clara”, sense necessitat de justificar els fets amb arguments polítics. També ha recordat que el president de la República Francesa és Copríncep d’Andorra i ha advertit que aquestes accions “contravenen els valors de França”. En aquest sentit, ha afirmat que la comunitat jueva de França no descarta emprendre accions legals ni utilitzar tots els canals mediàtics disponibles per aconseguir sancions contra el Principat.
NACIONAL
La bola de neu arriba a Israel
Àlex Ripoll