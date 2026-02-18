RESSÒ MEDIÀTIC GLOBAL
La bola de neu arriba a Israel
Diversos mitjans internacionals titllen la penjada del rei Carnestoltes a Encamp “d’antisemita”
La polèmica generada per la figura del rei Carnestoltes d’Encamp ha anat creixent com una bola de neu fins a traspassar fronteres i convertir-se en una notícia amb ressò internacional. Diversos mitjans estrangers i personalitats polítiques d’arreu han denunciat presumptes intencions antisemites darrere de la representació, una interpretació que la comissió de festes encampadana rebutja i atribueix a la voluntat satírica pròpia del Carnaval.
La comunitat jueva d’Andorra va ser la primera a alçar la veu d’alarma després dels actes del cap de setmana. El president de l’Associació Cultural Israelita de les Valls d’Andorra (ACIV), Isaac Benchluch, va afirmar que els fets constitueixen “un insult gravíssim envers un poble, una religió i una nació que ha patit molt al llarg de la seva història”. Segons va remarcar, la utilització de l’estrella de David –símbol identitari del conjunt de la comunitat jueva– suposa “una apologia antisemita que no podem permetre i que cal condemnar i erradicar per sempre”. Si la voluntat era fer una crítica contra el govern de Benjamin Netanyahu, va afegir, “s’hauria d’haver utilitzat la seva imatge, no un símbol que ens representa a tots”.
“Amb les explicacions de la comissió s’hauria de donar per tancada la polèmica”
Benchluch va reclamar “el suport i les disculpes formals i públiques” tant del comú d’Encamp com de la comissió de festes, a qui va acusar d’haver organitzat “aquesta vergonyosa funció”. Des de la comissió, però, van evitar fer declaracions ahir durant la despenjada del rei Carnestoltes –que ja era un ninot diferent, després que l’original fos robat i destruït a Canillo–, tot lamentant que la situació s’hagi “descontextualitzat fins a aquest punt”.
La queixa de la comunitat jueva va arribar tant al Govern com a la Sindicatura. El síndic general, Carles Ensenyat, va fer una crida a rebaixar la tensió i va considerar que les explicacions donades pels organitzadors “són més que suficients” per concloure que no hi havia voluntat d’atacar la comunitat jueva. En declaracions al Diari, Ensenyat va reconèixer que la imatge podia generar malestar fora de context, però va insistir que la intenció era fer sàtira política, tal com és habitual en el Carnaval d’Encamp, i no una burla religiosa o identitària.
PARRÒQUIES
Indignació de la comunitat jueva per la figura del rei Carnestoltes
Redacció
“Si es volia fer sàtira, s’hauria d’haver utilitzat la imatge de Netanyahu, no un símbol de tots”
El síndic també va destacar la rapidesa amb què la comissió de festes va reaccionar i va oferir explicacions públiques, fet que, al seu parer, hauria de permetre “donar per tancada la polèmica”.
La comunitat jueva vol que la comissió de festes es disculpi pels fets
El Govern va assegurar que, tot i no haver rebut cap queixa formal, sí que va traslladar al comú d’Encamp el malestar expressat per la comunitat jueva. L’executiu va indicar que ha seguit de prop l’evolució dels fets i va valorar positivament l’aclariment fet per la comissió de festes. Amb tot, va recordar que, fins i tot en el context satíric del Carnaval, “cal trobar el just equilibri entre la llibertat d’expressió i evitar caure en expressions ofensives cap a qualsevol col·lectiu”.
Ressò internacional
Ensenyat va admetre que la difusió de les imatges fora d’Andorra pot afavorir interpretacions errònies, especialment en entorns on no es coneix el caràcter satíric del Carnestoltes i on el que va circular va ser, principalment, la imatge del ninot amb l’estrella de David penjat.
Diversos mitjans de l’Orient Mitjà, com el digital ultraortodox JDN o capçaleres més generalistes com The Times of Israel i Ynet –un dels portals més llegits d’Israel–, es van fer ressò de l’acte i el van qualificar d’“antisemita”. Ynet va ser el mitjà que va aprofundir més en el cas, amb entrevistes a membres de la comunitat jueva al Principat, alguns dels quals es van mostrar escandalitzats per les imatges i fins i tot temerosos que poguessin derivar en episodis de violència directa. A banda dels mitjans d’Israel, digitals vinculats amb la comunitat jueva de països com Mèxic o Argentina també van recollir la història, preguntant-se “on acaba la sàtira i on comença l’estigmatització?”.
La polèmica també es va amplificar a les xarxes socials i va arribar fins als Estats Units. El president del grup de treball del Departament de Justícia nord-americà per combatre l’antisemitisme, Leo Terrell, va reaccionar amb una piulada en què es preguntava: “On va a parar el món?”, en resposta als fets ocorreguts a Encamp. Com ell, desenes de comptes i organitzacions van clamar a les xarxes contra la penjada del rei Carnestoltes.