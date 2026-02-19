RESPORTA DE L'AMBAIXADA DE FRANÇA
Israel exigeix la condemna oficial
Hen Feder, portaveu de l’ambaixador israelià a París, qualifica els fets d’“antisemitisme horrorós” i assegura que contribueixen “a escampar l’odi”
El portaveu de l’ambaixada d’Israel a França, Hen Feder, va qualificar els fets ocorreguts durant el Carnaval d’Encamp com “una greu demostració d’un antisemitisme horrorós”. En declaracions al Diari, Feder va assegurar que aquest tipus d’actes “només contribueixen a escampar l’odi i a evocar escenes de temps foscos de la història” i va exigir al Govern una condemna dels actes tot i assegurar que l’ambaixada aposta pel diàleg i no pel boicot, com van assenyalar des de la comunitat jueva a França.
NACIONAL
L’executiu es desmarca de la representació
Redacció
L’ambaixada d’Israel a París, que també s’ocupa de les relacions internacionals amb el Principat, va rebutjar que els fets es puguin justificar com un acte de “sàtira”, tal com va defensar en un missatge el comú d’Encamp i la Comissió de Festes de la localitat encampadana. “Els intents de presentar-ho com a sàtira són completament inacceptables”, va afirmar Feder. Segons va comunicar, l’ambaixada va traslladar per canals oficials al Govern l’expectativa que condemni els fets i adopti mesures perquè situacions similars no es tornin a repetir. “Esperem una condemna per part del Govern d’Andorra”, va assenyalar Feder, avançant que l’ambaixador israelià abordarà la qüestió en la seva pròxima visita al Principat.
L'ambaixada assegura que els fts evoquen temps oscurs de la història
El president del Consell Representatiu d’Institucions Jueves de França (CRIF) a Tolosa-Occitània, Franck Touboul, va advertir que la comunitat jueva francesa es reserva el dret de promoure un boicot contra Andorra pels fets del Carnaval d’Encamp. En declaracions a France 3, Touboul va qualificar l’actitud dels organitzadors i del Principat de “vergonyosa, escandalosa i provocadora” i va lamentar que, segons la visió del CRIF, no s’hagi produït una condemna clara del que considera un acte d’antisemitisme. “Hauria estat suficient una condemna clara”, va afirmar, sense necessitat d’emmarcar els fets en arguments polítics.
La comissió de festes s'ha adreçat a la comunitat jueva per tancar la polèmica
El representant del CRIF també va recordar que el president de la República Francesa és Copríncep d’Andorra i va sostenir que aquests actes “contravenen els valors de França”. En aquest context, va assegurar que la comunitat jueva francesa no descarta emprendre accions legals ni activar tots els canals mediàtics al seu abast per impulsar eventuals sancions contra el Principat. En aquesta línia i tot i la contundència de les declaracions de l’ambaixada d’Israel i el CRIF, el portaveu, Hen Feder, va assegurar que “com a representants d’Israel, sempre preferim el diàleg al boicot i ens esforçarem per millorar les relacions entre els nostres pobles, inclús en temps de desacord”.
NACIONAL
La bola de neu arriba a Israel
Àlex Ripoll
Mas admet "un error"
La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va comparèixer ahir després del consell de comú amb la voluntat de donar per tancada la polèmica generada defensant que “el Carnaval és, per definició, un espai de sàtira i de crítica, sovint irreverent, que forma part de la nostra tradició cultural”. Segons va explicar, l’escena qüestionada s’emmarcava dins aquesta tradició de caricaturitzar l’actualitat política i, en aquest cas, un representant polític internacional, tal com s’ha fet en altres ocasions. Va assegurar que “en cap cas” hi havia voluntat d’ofendre cap comunitat, confessió religiosa o poble. Tot i això, va admetre que la utilització de l’estrella de David en la representació “va ser un error”, reconeixent que es tracta d’un símbol amb un significat profund per a la comunitat jueva i que no era adequat emprar-lo en aquell context. “No hi ha hagut mala fe ni cap intenció d’assenyalar la comunitat jueva, però entenem que la seva inclusió ha pogut generar malestar”, va afirmar, afegint que el comú condemna qualsevol acte antisemita. També va voler posar en valor la tasca de la Comissió de Festes i va destacar que van donar explicacions “amb rapidesa i transparència”.
PARRÒQUIES
Indignació de la comunitat jueva per la figura del rei Carnestoltes
Redacció
La cònsol també va remarcar que la institució defensa la llibertat d’expressió i la sàtira pròpies del Carnaval, però també el respecte i la convivència i va assegurar que Encamp és “una parròquia oberta, diversa i respectuosa”. Mas va explicar que la Comissió de Festes va fer arribar una carta a la comunitat jueva amb la voluntat de donar la polèmica per tancada, un desig que, segons va dir, és compartit per totes les parts.