CARNAVAL D'ENCAMP
L’executiu es desmarca de la representació
Espot considera que ha estat un “error” i demana “donar per tancada” la polèmica
El cap de Govern, Xavier Espot, va considerar un error la representació del Carnestoltes d’Encamp que va incorporar una bandera israeliana amb l’estrella de David al rostre del Rei Carnestoltes i va defensar que no hi va haver cap voluntat antisemita, motiu pel qual va apostar per donar la polèmica per tancada. El mandatari va remarcar que la posada en escena va generar confusions i dubtes, però va assegurar que les explicacions posteriors permetien esvair qualsevol sospita d’una actitud racista o contrària al poble jueu.
“La nostra ambaixadora va tenir l’ocasió de dir que no ens solidaritzem amb les actuacions fetes”
Espot va fer aquestes declaracions ahir al Pas de la Casa, després d’un consell de ministres, i sense conèixer el dur posicionament d’Israel a través de la seva ambaixada a París. Segons va explicar, dimarts es va celebrar una trobada a la capital francesa entre l’ambaixadora d’Andorra a França, Ester Rabassa, i l’encarregat de negocis de l’ambaixada d’Israel, en el marc dels contactes previs al fet que la representació diplomàtica vers Andorra passi a dependre de la capital francesa i no de Madrid.
NACIONAL
Israel exigeix la condemna oficial
Pedro García
Durant la reunió, l’ambaixadora va traslladar que l’executiu es desmarcava de les actuacions de la comissió de festes. “La nostra ambaixadora va tenir ocasió de dir que nosaltres ens dessolidaritzàvem d’aquestes manifestacions o actuacions que s’havien fet per part de la comissió de festes”, va afirmar Espot. Alhora, va indicar que també es va voler contextualitzar els fets i explicar l’abast real de la representació.
“Ha quedat esvaït qualsevol dubte sobre una pretesa actuació antisemita”
El cap de Govern va destacar la rectificació feta pels organitzadors, que van aclarir que la figura no representava el col·lectiu jueu ni un ciutadà israelià, “sinó una persona concreta amb responsabilitat política, en concret el primer ministre, tot i que evidentment tal com es va il·lustrar podia donar lloc a confusió”, va assenyalar.
Espot va ser contundent: “El Govern condemna qualsevol acte que es pugui fer aquí i arreu que es pugui considerar un acte propi d’una actitud antisemitisme racista o que vagi en contra d’una religió d’un poble”, va asseverar. El cap de Govern va demanar que es doni “la polèmica per tancada”. El cap de l’executiu va anunciar que la comissió de festes farà una altra acció comunicativa “més explicativa”.