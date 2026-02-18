Conseqüències de l'esllavissada
El Govern descarta els ERTO com a ajuts econòmics per fer front al tall de l'RN20
Espot ha deixat clar que l'executiu no preveu intervenir en la reducció dels lloguers dels locals comercials
El cap de Govern, Xavier Espot, ha descartat avui la possibilitat de recórrer als ERTO com a mesura per pal·liar els efectes econòmics del tall de la carretera RN20. Espot ho ha explicat després de la sessió extraordinària del consell de ministres celebrada al Pas de la Casa. Aquesta era una de les demandes que els representants dels agents econòmics i socials havien traslladat a l'executiu per mitigar l’impacte de la caiguda de l’activitat.
"Són demandes que tampoc no fan la unanimitat", ha declarat el cap de Govern. "Des d'aquest punt de vista nosaltres creiem que amb el paquet d'ajuts que vam adoptar la setmana passada i amb el que hi afegirem aquesta setmana crec que tanquem força bé el cercle sense haver de recórrer a mesures que poden ser contraproduents", ha afegit Espot.
NACIONAL
Els botiguers demanen més ajudes
Àlex Ripoll
El mandatari ha argumentat la decisió de no aplicar els ERTO perquè poden ser mesures "contraproduents", atès que "són mesures on es demana un sacrifici a tothom". En aquest sentit, el polític ha explicat que el sacrifici hi és per a l’empresari, ja que ha de continuar assumint una part del salari tot i la pèrdua d’activitat; com pel treballador, que veu reduïts els seus ingressos; i també per a les administracions públiques, que han d’assumir una part del cost. "No crec que sigui la millor mesura en aquest moment i a més a més logísticament també és molt complicada d'implementar perquè hauríem de mobilitzar la Caixa Andorrana de Seguretat Social", ha detallat Espot.
NACIONAL
El pla per fer reviure el Pas
Pedro García
Pel que fa a la possible reducció dels lloguers dels locals comercials, una altra demanda sol·licitada pels representants dels agents econòmics i socials, Espot ha deixat clar que el Govern no preveu intervenir-hi. Segons ha explicat, es tracta "d'una qüestió que en tot cas han de discutir les dues parts contractuals i arribar a un acord". El cap de Govern ha assegurat que li consta que "molts establiments comercials de restauració ja han obtingut per part dels propietaris rebaixes d'aquestes característiques i, per tant, nosaltres creiem que això s'ha de dirimir en el marc d'aquest diàleg entre les dues parts contractants", ha relatat. Per aquesta raó Espot ha acabat afirmant que de moment "el Govern no s'hi ha de posar".
Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'estat d'avançament dels treballs de reobertura de l'RN20. Tanmateix, s'ha aprofitat celebrar el consell de ministres al Pas de la Casa per visitar algunes botigues i interessar-se per la situació dels comerciants. Espot ha comentat que els botiguers els han traslladat que estan "preocupats".
NACIONAL
Tres mesos de tall de la carretera RN20 per l'esllavissada
Pedro García
El cap de Govern ha esmentat que els establiments més llunyans de les pistes d'esquí són els que més pateixen perquè més viuen de l'excursionista. "Hem volgut parlar amb microempreses per les quals avui hem tingut un pensament especial i segurament algunes d'aquestes ajudes, particularment els crèdits tous, intentarem anticipar-los el màxim possible per les microempreses. Hem volgut parlar amb elles perquè són les que estan més afectades tenen menys muscle i depenen més del dia a dia, des d'aquest punt de vista són les empreses que requereixen que estiguem més al costat d'elles en les properes setmanes", ha destacat Espot.