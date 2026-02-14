TALL DE L'RN-20
Els botiguers demanen més ajudes
Els empresaris proposen al Govern ajuts més directes per pal·liar l’efecte de l’esllavissada
Els comerciants del Pas de la Casa reclamen més mesures al Govern per afrontar els pròxims mesos amb la frontera tallada. Ho van exposar durant el Consell Econòmic i Social celebrat ahir, en què van demanar ERTO, ajudes directes per al lloguer i la llum dels establiments, i que el xec setmanal de 30 euros en gasolina s’estengui també a altres comerços per fomentar les compres a les botigues locals. Igualment, van sol·licitar suport per al sector del transport, especialment afectat per les rutes alternatives habilitades, que suposen, de mitjana, quatre hores extra de trajecte.
El president de l’Associació de Veïns del Pas, Òscar Ramon, va explicar al Diari que els ERTO haurien d’anar destinats “a aquelles empreses que tenen empleats al seu càrrec però han vist reduïda notablement la facturació”, fet que dificulta poder pagar els salaris. Segons va apuntar, “no crec que siguin molts casos”, però va remarcar la importància que tots els negocis continuïn protegits. Aquesta mesura, però, va quedar de moment descartada, igual que les ajudes directes al lloguer, “en espera de l’evolució de la situació per part del Govern”, segons va informar l’executiu en un comunicat.
La proposta d’ampliar l’ús del xec de 30 euros a les botigues del país va rebre una millor acollida i el ministre Ramon Lladós es va comprometre a estudiar-la i a donar una resposta al teixit empresarial la setmana vinent, després de les sessions de comú i del consell de ministres, que es farà al Pas.
Les mesures ja aprovades van ser ben valorades pels comerciants. El representant del sector comercial al Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa, Gerard Pifarré, va destacar que “són mesures que ens ajuden a sufragar les pèrdues”, especialment les relacionades amb la cotització a la CASS i els impostos comunals, que tindran un impacte més directe a les butxaques dels comerciants.
La sensació a la sortida de la reunió va ser positiva, però amb una exigència clara: “no volem que es deixi caure ningú”, va remarcar Pifarré. Un sentiment que van compartir el Govern i el comú en el seu comunicat, en el qual van afirmar que la comunicació seguirà activa mentre duri la crisi per avaluar les necessitats del Pas.
Un altre element que va obrir la porta a l’esperança entre els comerciants van ser les explicacions del ministre de Territori, Raul Ferré, sobre l’evolució dels treballs per restablir la circulació amb França. “Estem molt contents per com s’estan fent les obres. Al Pas sempre teníem el neguit de si s’estava fent tot el necessari, però hem comprovat que sí”, va afirmar Pifarré. A més, va celebrar que els tècnics francesos estan “treballant a contrarellotge” per escurçar els terminis i que el govern francès ha desbloquejat crèdits per garantir que les obres avancin amb celeritat. Un fet que, segons ell, “demostra que el problema ha arribat fins als estaments francesos i que s’ho estan prenent molt seriosament”, va acabar.
Plou sobre mullat
Per si no n’hi hagués prou, les autoritats franceses van tornar a tancar ahir la frontera del Pas de la Casa “fins a nou avís”, segons va informar el servei de Mobilitat, a causa de la previsió meteorològica adversa. França va tallar l’RN-22 d’accés a Andorra, així com l’RN-320 en el tram del coll de Pimorent fins a la Croisade.
Òscar Ramon va lamentar que aquest nou tall “és ploure sobre mullat” i que, si ja era complicat accedir a la zona per les rutes alternatives, “ara no treballarem gens durant el cap de setmana”. També va recordar que tots els temporals que han obligat a tancar l’accés han coincidit amb caps de setmana, “just el moment en què facturem més i tenim més activitat”.