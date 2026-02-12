CRISI AL PAS DE LA CASA
El pla per fer reviure el Pas
El Govern concedirà avals per a crèdits tous “amb una sèrie de garanties personals” i no tan sols jurídiques
El Govern va presentar ahir, en una roda de premsa extraordinària, el paquet de mesures per ajudar els sectors econòmics del Pas de la Casa afectats pel tall a l’RN-20 a causa de l’esllavissada del 31 de gener i que mantindrà l’accés a Andorra per França tallat durant tres mesos. La primera bateria de mesures, que també inclou actuacions exclusives del comú d’Encamp i algunes de cofinançades entre les dues corporacions, afectaran els àmbits de mobilitat, turisme i transport en l’àmbit nacional i ajornaments fiscals i ajuts econòmics dirigits als comerços del Pas.
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va explicar que s’activarà un xec setmanal de 30 euros per a la recàrrega de combustible dels vehicles procedents dels departaments d’Occitània, amb l’objectiu de facilitar i fomentar l’accés al país. A més, el bus llançadora entre el Pas de la Casa i l’Ospitalet passarà a ser gratuït, amb un cost assumit a parts iguals pel Govern i el comú d’Encamp. Segons el cap de Govern, Xavier Espot, el cost total d’aquesta mesura concreta oscil·larà entre els 50.000 i els 100.000 euros. Per fomentar l’arribada de visitants mitjançant el tren, Grandvalira aplicarà un descompte del 20% en els forfets d’un i dos dies als clients que acreditin un bitllet de la SNCF. Paral·lelament, Torres va confirmar que Andorra Turisme ja està desplegant accions informatives “per remarcar que l’accés al país es manté obert per l’RN-66 malgrat el tall”, i posarà en marxa una campanya publicitària específica a Occitània, reforçada amb accions a les xarxes socials i l’enviament de correus electrònics a 130.000 subscriptors francesos amb informació actualitzada sobre la situació, els accessos alternatius i les mesures adoptades. Torres també va reiterar la petició formal a França perquè el túnel de Pimorent sigui gratuït mentre duri el tall de l’RN-20, tot i que des del Govern es va explicar que encara no s’ha rebut cap resposta per part de les autoritats franceses.
En l’àmbit econòmic i fiscal, el ministre de Finances, Ramon Lladós, va anunciar l’ajornament o fraccionament de l’impost general indirecte (IGI) per als establiments del Pas de la Casa a partir de l’1 de febrer, sempre que se’n faci la sol·licitud formal, per a tots els períodes afectats pel tancament de la carretera. Per la seva banda, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va detallar dues línies de suport addicional. D’una banda, ajuts directes per a les cotitzacions empresarials a la CASS per als sectors del comerç al detall, la restauració i l’hostaleria del Pas de la Casa, que es determinaran en funció de la pèrdua de facturació respecte al mateix període de l’any anterior. Si la caiguda d’ingressos se situa entre el 25% i el 50%, el Govern assumirà el 50% de la cotització empresarial; si supera el 50%, l’ajut cobrirà el 100% de la cotització. L’import final s’establirà un cop acreditada la reducció d’ingressos del conjunt del període afectat. D’altra banda, s’activarà un programa d’avals governamentals per a crèdits vinculats a pèrdues de facturació, que s’aplicarà un cop finalitzada la crisi per poder-ne determinar l’abast real. Aquests crèdits tindran una durada de 24 mesos, amb tràmits simplificats, i el Govern n’assumirà els interessos assenyalant que s’establiran “garanties personals” per poder tenir dret als avals dels crèdits, no tan sols jurídics. Marsol va emfatitzar que “l’objectiu clar és treballar per mantenir els llocs de treball juntament amb els empresaris”.
La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, també va anunciar mesures complementàries en l’àmbit comunal. El comú bonificarà els impostos de radicació i d’higiene amb els mateixos criteris que els ajuts del Govern: una reducció del 50% si la facturació cau entre el 25% i el 50%, i del 100% si la caiguda supera el 50%. Encamp també reforçarà la comunicació per informar que el Pas de la Casa continua obert i actiu, i concedirà ajuts directes vinculats a la presentació de l’estat financer mensual que acrediti pèrdues durant el tancament de l’RN-20, sempre que els establiments afectats mantinguin l’activitat oberta. En el cas de la parròquia, Mas va assegurar que “el comú habilitarà una partida pressupostària de dos milions d’euros al conjunt de les ajudes”.
El cap de Govern, Xavier Espot, va remarcar que les mesures “seran evolutives i aniran en funció de com avanci el tancament pel tall”. Espot va remarcar que l’executiu manté “la mà estesa” per escoltar les demandes del Consell Econòmic i Social del Pas i les propostes dels grups parlamentaris. Sobre el cost, Espot va especificar que “encara no el podem quantificar”, però va assegurar que “tenim múscul pressupostari i financer per poder sufragar-les sense cap mena de problema”.
LES MESURES
- AJUTS PER A LES COTITZACIONS A LA CASS. El Govern cobrirà el 50% o el 100% de les cotitzacions de les empreses en funció de les pèrdues respecte al mateix període de l’any anterior.
- AJORNAMENT O FRACCIONAMENT DE L’IGI Ajornament o fraccionament de l’IGI per als establiments a partir d’una sol·licitud formal per a tots els períodes que coincideixin amb el tancament.
- CRÈDITS TOUS AMB GARANTIES PERSONALS. Un cop finalitzat el tall, el Govern activarà un programa d’avals en funció de les pèrdues i amb garanties personals i jurídiques per part de les empreses.
- DESCOMPTES EN BENZINA PER A OCCITÀNIA. S’activa un xec de 30 euros setmanals per a la recàrrega de combustible per als vehicles provinents dels departaments de la regió d’Occitània.
- UN 20% DE DESCOMPTE EN FORFETS DE DIA. Grandvalira activarà, a partir de dissabte, un descompte del 20% en els forfets d’un i dos dies per als clients que vagin en tren fins a l’Ospitalet.
- BUS GRATUÏT ENTRE EL PAS I L’OSPITALET. El servei d’autobús llançadora entre el Pas i l’Ospitalet serà gratuït, amb sis serveis diaris d’anada i tornada coordinats amb els horaris de tren.
- PLA DE XARXES PER FER ATRACTIU EL PAS DE LA CASA. Andorra Turisme desplegarà un pla comunicatiu específic per a Occitània amb l’objectiu d’informar sobre com accedir al Pas per les rutes alternatives.
- BONIFICACIÓ D’IMPOSTOS DEL COMÚ D’ENCAMP. S’estableixen bonificacions dels impostos de radicació i higiene amb la mateixa fórmula que la que utilitzarà el Govern per a les cotitzacions a la CASS.
- INFORMACIÓ SOBRE L’ACCÉS PER FRANÇA. El comú d’Encamp reforçarà les mesures comunicatives per informar que el Pas de la Casa no està tancat i mobilitzar la compra interna.
- AJUTS DIRECTES EN FUNCIÓ DE L’ESTAT FINANCER. Els comerços que es mantinguin oberts durant el tall podran rebre ajuts directes en funció de l’estat financer mensual i per sectors econòmics.