Suspesa la circulació de trens entre Foix i Acs-dels-Tèrmes pel mal temps

La prefectura de l'Arieja ha posat autocars per fer el trajecte entre el tram afectat

Un tren sortint de l’Ospitalet.

Un tren sortint de l’Ospitalet.Fernando Galindo

Andorra la Vella

La circulació de trens entre Foix i Acs-les-Tèrmes es troba suspesa a causa del mal temps. Així ho ha anunciat aquesta tarda la prefectura de l'Arieja, explicant que la circulació no es reprendrà, almenys, fins demà. "La via està intransitable a causa del mal temps", expliquen des de la prefectura a través de les xarxes socials, apuntant que el servei de ferrocarril s'ha reduït entre Acs-les-Tèrmes i La Tour de Carol.

La prefectura de l'Arieja ha posat autocars per fer el trajecte entre el tram afectat. Aquest tall de trens s'afegeix al problema de l'esllavissada a l'RN-20, que mantindrà la via tancada durant tres mesos, i a unes condicions hivernals que són especialment dures en aquell punt, afectant directament el Pas de la Casa i a Andorra.

