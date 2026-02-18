Mobilitat
Suspesa la circulació de trens entre Foix i Acs-dels-Tèrmes pel mal temps
La prefectura de l'Arieja ha posat autocars per fer el trajecte entre el tram afectat
La circulació de trens entre Foix i Acs-les-Tèrmes es troba suspesa a causa del mal temps. Així ho ha anunciat aquesta tarda la prefectura de l'Arieja, explicant que la circulació no es reprendrà, almenys, fins demà. "La via està intransitable a causa del mal temps", expliquen des de la prefectura a través de les xarxes socials, apuntant que el servei de ferrocarril s'ha reduït entre Acs-les-Tèrmes i La Tour de Carol.
La prefectura de l'Arieja ha posat autocars per fer el trajecte entre el tram afectat. Aquest tall de trens s'afegeix al problema de l'esllavissada a l'RN-20, que mantindrà la via tancada durant tres mesos, i a unes condicions hivernals que són especialment dures en aquell punt, afectant directament el Pas de la Casa i a Andorra.