Esllavissada
Tres mesos de tall de la carretera RN20 per l'esllavissada
La ministra Tor ha confirmat que França assumirà la totalitat de les despeses de l'obra
El Pas de la Casa haurà de conviure tres mesos més amb el tall a l'RN20, com ha confirmat avui la ministra d'Afers Exteriors Imma Tor durant una roda de premsa extraordinària.
Les autoritats franceses han remès l'informe tècnic al Govern d'Andorra, on s'especifica que la totalitat del tall durarà tres mesos, sense possibilitat d'obertura parcial. Segons la ministra, França ha comunicat que disposa de tots els mitjans tècnics i materials per realitzar l'obra, que consistirà en la col·locació d'una xarxa sobre el talús de la muntanya per evitar més despreniments.
NACIONAL
Vídeo de l'estat de l'RN20 després de l'esllavissada
Redacció
Preguntada per si Andorra assumiria part de les despeses, la ministra ha assenyalat que el tall es troba en territori francès i que, per tant, ha de ser el país veí qui se'n faci càrrec. En aquest sentit, la ministra ha explicat que la prefactura no ha comunicat el cost total de les obres, tot i confirmar que són "de gran magnitud" i amb una alta complexitat.
Dimecres, el consell de ministres debatrà les principals mesures a adoptar per pal·liar la situació al Pas de la Casa. El paquet de mesures que s'aprovaran inclouran diverses actuacions prenent com a referència les actuacions adoptades en episodis anteriors, com el tall de la RN22 l'any 2019.
La ministra no ha volgut avançar cap dada segura sobre l'abast de les afectacions, i tampoc confirmar si els ajuts també aniran destinats a altres localitats que es poden veure's afectades, com Soldeu o el Tarter. "Tot això s'ha d'estudiar", ha apuntat Tor.
NACIONAL
Crèdits tous i menys impostos
Víctor González
L'esllavissada es va produir la matinada del dissabte 31 de gener, quan prop de 100 metres cúbics de roques van caure sobre la calçada des d'una paret de més de 250 metres d'altitud, segons La Dépeche. D'ençà d'aquell moment, la carretera ha estat tallada, afectant fortament les persones que es desplacen per aquella via, que ara han de buscar una ruta alternativa que s'allargà més de dues hores del trajecte normal, així com els comerciants del Pas, que viuen un hivern negre.
NACIONAL
El pitjor hivern dels últims 20 anys
Àlex Ripoll