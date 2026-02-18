Ajudes pel tall a l'RN20
Els establiments del Pas es podran beneficiar de descomptes en la factura elèctrica
FEDA assumirà la major part del cost de la mesura
Els establiments del Pas de la Casa que acreditin pèrdues pel tall a l'RN-20 es podran beneficiar de descomptes a la factura elèctrica. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior el consell de ministres. Tal com es va anunciar en la resta d'ajuts similars, els establiments que acreditin un descens de facturació d'entre el 25% i el 50%, la bonificació serà del 25% durant el període de tancament de l'RN20, mentre que si hi ha un descens de facturació de més del 50%, la bonificació serà del 50%. Casal ha explicat que FEDA assumirà la major part del cost de la mesura.
Subvenció de 200 euros pels transportistes i touroperadors
El Govern d'Andorra subvencionarà amb 200 euros transportistes i turoperadors que arribin al Pas de la Casa per la via alternativa. En el cas dels transportistes, Casal ha explicat que "hauran de ser andorrans que facin el trajecte més llarg per subministrar mercaderia a Andorra", i que "els 200 euros seran amb pagament únic i per viatge". Pel que fa als turoperadors, hauran d'acreditar algun tipus de contracte al Pas, "que tinguin contractat un hotel al Pas o el forfet", ha apuntat el ministre portaveu. Casal ha explicat que el Govern d'Andorra està treballant per aprovar el decret amb diverses mesures la setmana vinent.
Reunió entre Imma Tor i l'homòleg francès
Casal també ha anunciat que demà la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, es reunirà amb el seu homòleg francès, Jean-Noël Barrot, a París, per tractar la situació del tall. Es tracta de la primera troada bilateral d'alt nivell des del 2014 i tindrà com focus de la trobada la gestió de les connexions entre Andorra i França, així com també la gestió de fronteres.
Visita a la zona de l'esllavissada
El ministre Ferre i la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, visitaran en els pròxims 15 dies les obres al punt de l'esllavissada. "Els terminis dels treballs s'estan complint", ha apuntat Casal, remarcant que una vegada el ministre i la cònsol es desplacin a l'RN20, "veuran quin és l'estat dels treballs i si podem parlar dels 3 mesos d'obres o hi ha algun canvi".
El ministre portaveu ha anunciat que el xec setmanal de 30 euros destinat als vehicles procedents del departament d'Occitània s'activarà el cap de setmana i serà vàlid per a totes les gasolineres d'Andorra. "Els conductors hauran d'acreditar prèviament una despesa mínima de 30 euros i la carta groga que acreditin que venen d'Occitània", ha esmentat Casal, apuntant que el xec es podrà recollir a l'oficina de turisme del Pas. "La voluntat és que els conductors que rebin els 30 euros se'ls gastin al Pas", ha dit el ministre portaveu.
225 persones fan servir diàriament el bus fins a l'Ospitalet
El bus gratuït entre el Pas de la Casa i l'Ospitalet està acollint una mitjana de 225 usuaris diàris, "quan abans n'eren 18", ha dit Casal. "El nombre de viatgers s'ha multiplicat per dotze en comparativa amb la operativa inicial", ha explicat Casal, remarcant que "la mesura ha estat molt ben rebuda i així ho demostren les dades". El ministre ha apuntat que "des de diumenge i fins ahir, s'han registrat 676 passatgers", i ha remarcat que "continuarem amb aquesta gratuïtat".
