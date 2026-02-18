Consell de comú d'Encamp 

El comú pagarà fins a 10.000 euros en ajudes directes als comerços del Pas

La sol·licitud es podrà presentar a la corporació a partir del dimecres de la setmana que ve

Un comerç de tabac del Pas de la Casa.

Un comerç de tabac del Pas de la Casa.Fernando Galindo

Víctor González
Víctor González
Andorra la Vella

El comú d'Encamp ha aprovat avui a la tarda per unanimitat un paquet d'ajudes de dos milions d'euros per als comerciants del Pas de la Casa. Les mesures s'adrecen als negocis més afectats per l'esllavissada a l'RN20 i inclouen poc més d'un milió i mig d'euros d'ajudes directes, així com una partida de 320.000 per finançar bonificacions i exempcions d'impostos i taxes i una altra de 120.000 euros per pagar el cost, repartit amb Govern, de la gratuïtat per als usuaris del transport en autobús entre l'Ospitalet i el Pas. Els comerciants podran sol·licitar les ajudes a partir del dimecres de la setmana vinent. El comú pagarà com a màxim fins a 10.000 euros per negoci, xifra que en cap cas podrà equivaldre a més del 25% de les pèrdues provocades pel tall, calculades sobre el resultat de l'empresa abans d'impostos.

