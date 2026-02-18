Consell de comú d'Encamp
El comú pagarà fins a 10.000 euros en ajudes directes als comerços del Pas
La sol·licitud es podrà presentar a la corporació a partir del dimecres de la setmana que ve
El comú d'Encamp ha aprovat avui a la tarda per unanimitat un paquet d'ajudes de dos milions d'euros per als comerciants del Pas de la Casa. Les mesures s'adrecen als negocis més afectats per l'esllavissada a l'RN20 i inclouen poc més d'un milió i mig d'euros d'ajudes directes, així com una partida de 320.000 per finançar bonificacions i exempcions d'impostos i taxes i una altra de 120.000 euros per pagar el cost, repartit amb Govern, de la gratuïtat per als usuaris del transport en autobús entre l'Ospitalet i el Pas. Els comerciants podran sol·licitar les ajudes a partir del dimecres de la setmana vinent. El comú pagarà com a màxim fins a 10.000 euros per negoci, xifra que en cap cas podrà equivaldre a més del 25% de les pèrdues provocades pel tall, calculades sobre el resultat de l'empresa abans d'impostos.
NACIONAL
Davallada del 70% en la venda de producte francès al Pas de la Casa
Pedro García