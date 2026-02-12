Mobilitat
Tall a l'avinguda Salou de 21.30 a 24 hores per poda d'arbres
Casal ha recordat que la zona afectada ja estava programada per a una millora de la vorera
El ministre portaveu, Guillem Casal, ha anunciat un tall preventiu de la carretera General 1, a l'avinguda Salou, aquesta nit, de les 21:30 a les 24 hores, per podar arbres que podrien suposar un risc addicional. Segons el ministre "es tracta d’una mesura preventiva per minimitzar qualsevol perill per als vianants i el trànsit". Ha fet crida a la precaució "especialment en zones d’alta muntanya, on les ràfegues han arribat a nivells d’avís taronja".
La caiguda d’un arbre a l’avinguda Salou, poc després de les 8 del matí, ha provocat importants retencions i complicacions de trànsit a la vall central d’Andorra, afectant diversos vehicles que circulaven per la zona davant de l'estadi comunal. Segons els cossos de seguretat no s’han registrat danys personals, tot i que la situació ha obligat a tallar la circulació a la CG-1 mentre bombers, policia i tècnics comunals treballaven per netejar la zona i retirar els vehicles atrapats.
Millores de les voreres
Casal ha recordat que la zona afectada ja estava programada per a una millora de la vorera. Els treballs havien estat licitats des del 13 de desembre i consistiran en la construcció d’una vorera elevada per a vianants, amb l’objectiu de millorar la seguretat en aquest tram. "L’incident d’avui no ha de suposar un cost extraordinari per al projecte", ha assegurat el ministre, qüestionat pels mitjans de comunicació, explicant que els treballs de neteja immediata s’han dut a terme amb dotacions internes del Govern.
Casal ha afegit que els treballs de manteniment i seguretat es duen a terme amb els recursos habituals i sense cost extraordinari, i ha destacat que el Govern està "al costat del teixit productiu del país, garantint la seguretat dels ciutadans i la transitabilitat de les vies principals".
Els cossos d’emergència continuaran monitorant la situació al llarg del dia i de la nit per evitar nous incidents, i el tall preventiu de les 21:30 hores permetrà executar les tasques de poda amb seguretat i minimitzar riscos futurs. Casal ha insistit que la combinació de mesures preventives, intervencions immediates i la pròxima millora de la vorera licitada és clau per evitar accidents i garantir que la circulació pugui reprendre’s amb normalitat un cop finalitzades les tasques.
