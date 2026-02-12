Les imatges dels danys de la ventada

Un arbre arrencat pel vent a Andorra la Vella.
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
Una placa solar caiguda a la plaça de la Germandat
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
L'arbre caigut a l'avinguda Salou.
L'arbre caigut a l'avinguda Salou.
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
Una senyal de trànsit caiguda a Andorra la Vella
Retencions a l'avinguda Salou provocades per la caiguda de l'arbre.
Retencions a l'avinguda Salou provocades per la caiguda de l'arbre.
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
Retencions a l'avinguda Salou provocades per la caiguda de l'arbre.
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
Un arbre arrencat pel vent a Andorra la Vella.
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
Un dels vehicles afectats per la caiguda de l'arbre a l'avinguda Salou.
Vidres caiguts pel vent a Sant Julià
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
Una motocicleta caiguda pel vent a Andorra la Vella
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
La policia gestionant el trànsit a l'avinguda Salou.
Operaris treballant per treure l'arbre caigut a la carretera General 1
L'arbre caigut sobre dos vehicles a l'avinguda Salou.