L'arbre que ha caigut a l'avinguda Salou està en un terreny privat

Al donar-se aquesta circumstància, les competències d'obertura o tancament de l'indret corresponen al departament d'Ordenament del Territori del Govern 

La zona on ha caigut l'arbre que ha provocat el tall de la General 1 a l'avinguda Salou.

La zona on ha caigut l'arbre que ha provocat el tall de la General 1 a l'avinguda Salou.Fernando Galindo.

Andorra la Vella 

L'arbre de grans dimensions que ha caigut aquest matí sobre tres vehicles a l'avinguda Salou, pertany a una zona privada, segons ha pogut saber el Diari per fonts del comú d'Andorra la Vella, fet que fa que l'obertura o tancament de l'indret afectat correspongui doncs, al departament d'Ordenament del Territori del Govern d'Andorra

I és que segons explica el comú, les competències quan es produeixen incidències d'aquest tipus, varien en funció de l'àmbit afectat. En el cas d'avui, el comú és competent en relació amb l'aparcament situat a la zona i amb les voravies de la carretera accidentades. 

Com que a més, l'incident s'ha produït a la carretera General 1, hi han intervingut els serveis del Coex, Bombers i policia d'Andorra, com sempre passa en casos similars. Un cop restablerta la circulació passats dos quarts d'onze del matí i després de dues hores d'intensos treballs, s'ha iniciat un seguiment tècnic de la zona que es perllongarà en els propers dies donades les condicions meteorològiques adverses. Es requereix per tant una "vigilància activa, no només en aquest punt, sinó també en altres espais de la parròquia", afirmen des del comú

La CG1, però, s'ha reobert després de valorar que no hi havia risc immediat per a la seguretat de ningú i a més, des del departament de Medi Ambient de la corporació s'està fent un seguiment específic per determinar l'estat dels arbres afectats -si és que n'hi ha hagut més- i valorar si cal adoptar alguna mesura addicional. Des del comú informen al Diari, però, que les tasques de supervisió preventiva continuen, especialment als espais on l'arbrat és antic. 

