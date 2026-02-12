Meteo
Ventades de fins a 90 quilòmetres a les zones altes d'Andorra
La borrasca Nils ha obligat a activar l'avís taronja per fort vent a tot el país, tot i que s'espera que al migdia la sitaució comenci a remetre
Les ràfegues de vent registrades als fons de vall han superat lleugerament les previsions meteorològiques inicials en alguns punts d'Andorra, a conseqüència de la borrasca Nils, i podrien tornar-ho a fer al migdia, segons informa el servei meteorològic d'Andorra. De moment, l'avís taronja per fortes ventades es manté fins, almenys, les tres de la tarda a tot el Principat.
Segons les previsions, a més, el vent podria assolir una velocitat màxima de 90 quilòmetres per hora a les zones altes
Avís taronja per fort vent demà a la tarda
A partir del migdia, però, es preveu una lleugera millora de les condicions, amb una reducció progressiva de la intensitat del vent que permetrà rebaixar l’avís a nivell groc fins al final de l’episodi. Es recomana mantenir la prudència i seguir les indicacions dels serveis meteorològics i de protecció civil.
Davant aquest escenari, Protecció Civil fa una crida a la prudència dels usuaris i recomana evitar les activitats a l'exterior, especialment a les zones muntanyoses, que és on s'espera que hi hagi les ratxes de vent més fortes -fins a 90 quilòemtres per hora- i també aconsella estar pendent de les constants actualitzacions de meteo.ad
