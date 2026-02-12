Successos
Dotze sortides dels bombers pel fort vent
La majoria d'incidències han tingut lloc a Andorra la Vella
Els bombers han fet dotze sortides entre les 8 i les 11.30 hores pel fort vent, nombre que augmentarà perquè l'episodi de vent afectarà Andorra durant tot el dia. La majoria d'actuacions s'han dut a terme a Andorra la Vella, segons ha informat el cap de guàrdia dels bombers, apuntant que la més destacada ha estat la de la caiguda de l'arbre sobre la carretera General 1, a l'avinguda Salou. En aquest incident han ajudat a netejar la via i han atès una de les conductores dels tres vehicles afectats, que ha patit "una petita crisi d'ansietat".
El cos d'emergències també ha estat requerit pels serveis comunals de Sant Julià de Lòria, ja que a la plaça de la Germandat ha caigut una placa solar de les que s'estaven instal·lant en un dels edificis propers. La resta de panells han quedat penjant a la teulada, ha explicat el cap de guàrdia. A la mateixa parròquia, un panell d'una empresa situada a la carretera General 1 també ha mobilitzat un camió grua, ja que s'estava despenjant per la força del vent.
Les teulades també han estat un punt d'inflexió, perquè algunes teules, com les de l'escola andorrana de la capital, han necessitat assegurar-se. Pel mateix motiu, el cos de bombers s'ha mobilitzat a la Massana, per unes lloses que estaven a punt de caure.
