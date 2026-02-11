Internacional
El Parlament Europeu aprova l'informe de l’Acord d’Associació amb Andorra
L’informe intermediari rep 552 vots a favor i consolida el suport polític al text abans del vot final de consentiment
El Parlament Europeu ha aprovat en sessió plenària l’informe intermediari relatiu a la proposta de decisió del Consell sobre la celebració de l’Acord d’Associació entre la Unió Europea, Andorra i San Marino. El text ha obtingut un ampli suport, amb 552 vots a favor, 24 en contra i 75 abstencions, reforçant així el missatge favorable expressat prèviament pel Comitè d’Afers Exteriors (AFET), que ja l’havia avalat amb una clara majoria.
Durant el debat parlamentari, la ponent de l’informe, Željana Zovko, ha destacat que es tracta de l’acord més ampli que la Unió Europea ha subscrit mai amb països tercers, ja que abasta un ventall extens d’àmbits de cooperació que van més enllà del mercat interior. Zovko ha remarcat que Andorra i San Marino són veïns afins amb qui la UE comparteix valors democràtics i un compromís ferm amb el multilateralisme.
L’informe també subratlla que ambdós estats s’alineen habitualment amb la Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) de la UE, incloses les mesures restrictives, fet que demostra, segons la ponent, una clara voluntat d’associació estreta amb la Unió. Així mateix, es defensa que l’Acord és mútuament beneficiós, ja que permetrà un accés progressiu al mercat interior amb un grau de participació comparable al dels països de l’Espai Econòmic Europeu, tot respectant les especificitats dels estats de petita dimensió.
L’aprovació de l’informe constitueix una nova etapa dins el procediment de consentiment previst pels Tractats de la UE. Un cop el Consell autoritzi formalment la signatura i la Comissió Europea la formalitzi, el Parlament Europeu haurà d’atorgar el seu consentiment definitiu mitjançant un vot final en sessió plenària perquè l’Acord pugui entrar en vigor.