UNIÓ EUROPEA
Andorra i San Marino: dues cares de l’acord
La divisió parlamentària del Principat xoca amb la unanimitat política a l’altre petit país
El grup de cooperació interparlamentària entre el Consell General i el Consiglio Grande e Generale de San Marino, que es va reunir ahir en tres sessions al Consell, va posar en relleu les dues realitats que envolten l’acord d’associació amb la Unió Europea. D’una banda, la unitat parlamentària de San Marino, on totes les forces polítiques donen suport i el veuen com un pas clarament positiu; de l’altra, la divisió andorrana, amb la majoria i el PS a favor, i Concòrdia i Andorra Endavant en contra, en un context de debat social també molt marcat.
La delegació de San Marino va estar encapçalada per Michele Muratori, que va defensar que el seu país veu l’acord com un mar d’oportunitats i va remarcar que, en cap cas, consideren que “la seva signatura impliqui una pèrdua de competències com a Estat”. Al contrari, ho interpreten com una transferència cap a àmbits internacionals més amplis que, al seu parer, reforcen les oportunitats del país. També va destacar que, a diferència d’Andorra, San Marino no preveu un referèndum i aplicarà l’acord tan bon punt el signi. En aquest sentit, va minimitzar els riscos del text i va insistir que els beneficis –especialment l’accés a l’Espai Econòmic Europeu– són molt superiors, sobretot per a les empreses.
“No tot és perfecte, però si ho poses en una balança, pesa més el sí que el no”
Per la seva banda, la consellera general demòcrata Berna Coma va afirmar que l’acord d’associació serà “molt positiu” per a Andorra. Des de la majoria, va recordar, es defensa una posició favorable perquè permetrà diversificar l’economia i, especialment, oferir noves oportunitats als joves. “Podran anar a viure o treballar a fora, en qualsevol país, com si fóssim membres de la Unió Europea. I això és molt important”, va destacar.
“En cap cas la signatura implica una pèrdua de competències com a Estat”
Coma va admetre, però, que a Andorra el debat polític és més dividit que a San Marino i que aquesta situació, sumada a la incertesa sobre el calendari i la celebració del referèndum, ha generat dubtes entre la ciutadania. En aquest sentit, va defensar la necessitat d’impulsar una campanya d’informació “molt important” perquè la població conegui bé el contingut de l’acord. Un punt en què Muratori també va coincidir, tot i el suport més unànime al seu país, subratllant la importància d’explicar bé les implicacions. “No és la panacea, no tot és perfecte, però si ho poses en una balança, pesa més el sí que el no”, va concloure Coma.