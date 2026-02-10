A PUNT PER A L'APROVACIÓ
L’acord mixt guanya aliats a Europa en el procés d’associació
Alemanya i Itàlia se sumen a la nova via mentre que Espanya encara manté reserves
Els partidaris d’un acord mixt han augmentat de manera significativa les darreres setmanes en el procés d’associació entre Andorra i la Unió Europea, en un moment clau marcat pel paper del Parlament Europeu, els canvis de posicionament d’alguns estats membres i els moviments polítics en països de l’entorn.
L’Eurocambra aprovarà demà l’informe que ha elaborat la Comissió d’Afers Exteriors sobre l’acord d’associació. No es tracta encara d’una votació definitiva sobre el contingut del pacte, però sí d’un pas polític rellevant que consolida el marc en què s’haurà de moure el procés els mesos vinents. L’informe avala l’avanç de l’acord i reforça la via institucional perquè el Consell de la Unió Europea es pronunciï pròximament.
En paral·lel, el mapa de suports dins la Unió ha evolucionat. Portugal va anunciar el 7 de gener, en una reunió del Grup EFTA, el seu gir a favor d’un acord mixt, alineant-se amb França. Posteriorment, Itàlia i Alemanya també s’han posicionat en aquest sentit, mentre que Espanya encara no ho ha fet formalment, tot i que es dona per fet que podria seguir el mateix camí. L’objectiu compartit és agilitzar la tramitació i evitar nous retards.
Aquest nou context europeu coincideix amb moviments a l’entorn de l’altre estat implicat. El Govern de San Marino ha convocat una reunió institucional per abordar l’acord d’associació amb la Unió Europea, evidenciant que el debat entra en una fase més política i estructurada. Tot apunta que al març el Consell de la Unió podria pronunciar-se i obrir, ara sí, el llarg procés final d’aprovació.