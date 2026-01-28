VISITA
Xipre confia a tancar l’acord d’associació aquest semestre
La ministra Tor destaca l’impuls europeu i el bon moment bilateral
La República de Xipre, que ostenta aquest primer semestre la presidència del Consell de la Unió Europea, ha fixat com una de les seves prioritats la signatura de l’acord d’associació entre Andorra i la UE. Així ho va expressar l’ambaixador xipriota, Michalis Ioannou, durant la seva visita oficial a Andorra ahir, on va afirmar que el Consell treballa per desbloquejar el darrer escull pendent –la naturalesa jurídica de l’acord– amb l’objectiu que es pugui aprovar i signar abans de l’estiu.
NACIONAL
Portugal s’alinea ara amb el grup a favor d’un acord d’associació mixt
Joan Ramon Baiges
L’ambaixador va subratllar que Xipre “és optimista” i que confien a tancar un acord “aviat”, per tal que el text pugui ser aprovat pel consell de ministres de la Unió Europea i signat dins el semestre actual. Per part andorrana, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va agrair que l’acord amb Andorra i San Marino es mantingui com una de les prioritats de l’agenda europea i va remarcar el bon moment de la relació bilateral entre ambdós estats, reforçada per la signatura del memoràndum d’entesa entre tots dos països el 2024.
La visita institucional del diplomàtic va incloure una trobada amb el cap de Govern, Xavier Espot, i va servir per aprofundir la cooperació bilateral i el diàleg sobre els reptes europeus. També es va anunciar una pròxima visita a Andorra del ministre d’Afers Exteriors de Xipre, Constantinos Kombos.