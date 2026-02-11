CRISI AL PAS DE LA CASA
França planteja la possibilitat d’un pas alternatiu segons avancin les obres
Les condicions meteorològiques seran la clau per establir un calendari definitiu
Els treballs per estabilitzar el talús que va provocar l’esllavissada a l’RN-20 ja estan en marxa i obren la porta, si l’evolució és favorable, a habilitar una via alternativa de pas. Segons el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, les autoritats franceses no descarten aquesta possibilitat sempre que els tècnics en puguin garantir plenament la seguretat. En aquest context, Ferré va assegurar que la intervenció que s’està duent a terme a França és “exactament la mateixa” que s’hauria aplicat a Andorra, i va elogiar la complexitat de l’operatiu, amb una “feina d’enginyeria brutal” que inclou plataformes penjades en una paret de 270 metres d’altura i que està totalment condicionada a la predicció meteorològica.
Ferré va detallar que el despreniment va ser de grans dimensions, amb una caiguda inicial d’uns 200 metres cúbics de roques. Entre aquestes, destacaven dues pedres de 14 i 20 tones que van provocar un forat de grans dimensions a la calçada i que, a més, van rebotar fins a una vintena de metres més enllà. L’impacte també va desplaçar dues altres roques de vuit i quinze metres cúbics, amb un pes aproximat de 12 i 20 tones, que són actualment les que presenten un risc més elevat. El ministre va alertar que, si aquestes dues roques arribessin a caure, podrien comprometre una massa molt superior, d’uns 500 metres cúbics, l’equivalent a prop de 1.000 tones, amb el perill que tota la paret acabés cedint. Per aquest motiu, els treballs se centren primer a assegurar aquests blocs més petits i, després, repetir l’operació amb la massa principal per evitar una nova esllavissada.
Els treballs, que ja han començat, consisteixen a fixar les roques a l’interior de la muntanya amb ancoratges, sense retirar-les, per impedir qualsevol moviment. El ministre també va confirmar que s’han programat visites periòdiques cada dues setmanes per seguir de prop l’evolució de l’obra.
ELS COMUNA DEMANEN UN PLA DE COMUNICACIÓ CLAR
Alcobé va explicar que a Canillo s’han registrat incidències “no gaire significatives” en el sector hoteler, resoltes majoritàriament amb reubicacions, i que l’impacte més gran se centra en el comerç al detall, poc present a la parròquia.