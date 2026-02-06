CONNEXIÓ AMB FRANÇA
Crèdits tous i menys impostos
El Govern i el comú d’Encamp estudien el paquet d’ajudes per compensar les pèrdues econòmiques al Pas de la Casa
El Govern i el comú d’Encamp preparen un paquet d’ajudes per compensar les pèrdues del sector comercial del Pas de la Casa provocades pel tall de la carretera RN-20, tancada per una esllavissada des de la matinada de divendres passat. Per part de l’executiu, algunes de les mesures plantejades són exempcions del pagament de l’IGI o de les cotitzacions dels treballadors, així com l’obertura d’una línia de crèdits tous, un instrument ja utilitzat durant la pandèmia de la covid. El comú, d’altra banda, no descarta bonificar taxes com la de radicació i la d’higiene.
El cap de l’executiu, Xavier Espot, va apuntar ahir en declaracions als mitjans de comunicació que els ajuts s’anunciaran dimecres de la setmana vinent en consell de ministres. “El Govern i el comú estem al costat del teixit econòmic del Pas de la Casa”, va remarcar. “Analitzarem les afectacions en cada sector de manera quirúrgica. Volem assegurar que les mesures siguin efectives”, va afirmar la cònsol major, Laura Mas. El president del Consell Econòmic i Social, Josep Maria Mas, va ssegurar que els ajuts “realment faran falta”, ja que “hem de fer front a moltes despeses, però no tenim bona part del negoci”.
El Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa estima que la caiguda de la facturació del sector comercial de la població fronterera és del 70%, aproximadament. L’hoteleria i els allotjaments turístics no han patit anul·lacions de reserves i es mantenen, per tant, les estades de llarga durada. Tot i això, sí que s’ha constatat una menor afluència de turistes de cap de setmana o de curta durada. Els principals damnificats d’aquesta davallada són, sobretot, el comerç i la restauració i, en menor grau, les pistes d’esquí.
Redacció
Espot va admetre que l’abast de l’impacte de l’esllavissada en l’activitat econòmica no pot calcular-se amb exactitud perquè encara no se sap quant de temps es necessitarà per restablir la circulació a la carretera en condicions òptimes de seguretat. El cap de Govern va apuntar, en aquest sentit, que les autoritats franceses lliuraran un informe detallat amb aquesta informació que s’espera per dilluns. El mandatari, però, va reconèixer que les perspectives preliminars “no són gaire optimistes”, i tot indica que el tall a l’RN-20 podria allargar-se “unes quantes setmanes” o, fins i tot, “mesos”. Parlant clar: ara com ara no pot donar-se una data per a la reobertura de la carretera.
Àlex Ripoll
Més freqüències
Amb l’objectiu de minimitzar al màxim possible l’impacte de l’esllavissada en la mobilitat, els serveis de tren de la Societat Nacional dels Ferrocarrils Francesos que connecten Acs-dels-Tèrmes amb l’Ospitalet ha augmentat les freqüències diàries. El Govern, per la seva banda, ha incrementat de manera paral·lela la freqüència de l’autobús que connecta l’estació de tren de l’Ospitalet amb el Pas de la Casa. A partir de demà el servei es reforça de dilluns a diumenge amb sis autobusos diaris entre les dues poblacions. L’executiu assegura que el tren és una via d’accés a Andorra des de Tolosa amb trajectes de durada similar al transport per carretera.
A més, aquesta setmana el servei d’autobús entre el Pas de la Casa i l’Ospitalet ja ha adequat les freqüències a les hores d’entrada i sortida de la feina dels treballadors fronterers. El col·lectiu ha sol·licitat la gratuïtat del servei mentre no pugui accedir al Pas de la Casa només per carretera. El Govern i el comú van confirmar que la demanda s’està estudiant.
Àlex Ripoll
La reunió extraordinària del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa per analitzar les afectacions derivades del tall a la carretera RN-20 va celebrar-se al Centre esportiu i sociocultural de la vila fronterera. La trobada va comptar amb la presència dels cònsols major i menor d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernàndez, el cap de Govern, Xavier Espot, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, el ministre d’Ordenament Territorial, Raul Ferré, el síndic general, Carles Ensenyat, i representants dels diferents sectors econòmics i socials del Pas.