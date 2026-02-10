CRISI AL PAS DE LA CASA
Tres mesos més de tall total
L’informe tècnic descarta cap obertura parcial en la situació actual
El tall al tram de carretera RN-20 entre Merens i Acs-dels-Tèrmes s’allargarà com a mínim tres mesos més a causa de la magnitud de les obres necessàries per garantir la seguretat, segons va anunciar ahir la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, en una compareixença informativa.
Ahir, el cap de Govern, Xavier Espot, va rebre la carta del prefecte de l’Occitània amb unes conclusions que la ministra va qualificar de “no gaire bones”. Segons el document, la diagnosi tècnica ha determinat que les obres per restablir la carretera i assegurar la seguretat dels vehicles són d’una gran complexitat i tindran una durada estimada d’uns tres mesos. Tor va remarcar que es tracta d’un termini orientatiu i que “no es pot assegurar mai una data exacta”, tot i que és el període amb què cal comptar a hores d’ara. Quant a la possibilitat d’una obertura parcial de la carretera durant els treballs, la ministra va indicat que, de moment, el que s’ha comunicat és que el tall “serà complet durant tot el període”.
Les obres previstes són treballs importants de consolidació del terreny amb l’objectiu d’evitar que es pugui produir una nova esllavissada en aquest talús de muntanya. La ministra va explicar que inicialment es van valorar altres opcions tècniques, com ara les purgues o l’ús d’explosius, però que aquestes es van acabar descartant perquè no eren adequades per a aquest punt concret, optant per una solució més llarga però més segura que se centrarà en la instal·lació d’una xarxa de contenció al talús de la paret de la muntanya. Pel que fa a l’execució de les obres, les autoritats franceses han garantit que tots els tràmits d’adjudicació es faran per procediments d’urgència per reduir al màxim els terminis. Tot i això, Tor va reiterar que, segons els tècnics francesos, per raons de seguretat la durada no pot ser inferior als tres mesos. Tot i això, el Govern farà un seguiment constant de l’evolució de les obres per veure si, en algun moment, es pot plantejar un pas alternatiu. Pel que fa al finançament, la ministra va deixar clar que es tracta d’una carretera situada en territori francès i que, per tant, el cost de les obres l’assumirà l’estat francès, tot i que el Govern no té constància de l’import de la infraestructura. Tor va recordar, però, que Andorra ja ha invertit uns 20 milions d’euros en les connexions viàries amb el país gal, tant a l’RN-20 com les ja previstes a l’RD-66, incloent-hi les obres del paraallaus. Segons la titular d’Afers Exteriors, el Govern va oferir des del primer moment suport en forma de maquinària i personal, així com ajuda en situacions d’emergència, tenint en compte que els pobles de Merens i l’Ospitalet van quedar aïllats. França, però, va indicar que disposava dels mitjans necessaris i que no calia suport addicional.
“Les conseqüències seran especialment greus per al teixit econòmic i social del Pas de la Casa”
Tor va assenyalar que les conseqüències seran “especialment greus per al Pas de la Casa, el seu teixit comercial i social, però també per al conjunt del país”. Per aquest motiu, la ministra va anunciar que el Govern debatrà demà, en el consell de ministres, un primer paquet de mesures per fer front a la situació i que les concrecions s’exposaran a la roda de premsa posterior. Segons l’executiu, es prendran com a referència les actuacions dutes a terme durant el tall de l’RN-22 de l’any 2019. Tot i això, la ministra va confirmar que a hores d’ara, no s’ha fet cap càlcul concret de l’impacte ni s’han definit percentatges de davallada de visitants.
“S’ha de fer una avaluació molt precisa de l’impacte abans de decidir les mesures”
La ministra va recordar que el Govern ja ha mantingut reunions amb el comú d’Encamp i amb el teixit econòmic del Pas de la Casa, i també va remarcar que la preocupació d’Andorra s’ha traslladat “al més alt nivell” de l’estat francès. De fet, Tor va explicar que dijous al vespre va rebre un missatge de suport del ministre francès d’Europa i Afers Exteriors, Jean-Noël Barrot, assegurant-li que segueix personalment la situació i és conscient de l’impacte del tall. Avui, el ministre d’Urbanisme i Territori, Raul Ferré, té una visita al tram afectat per conèixer de primera mà l’estat de la carretera i l’abast tècnic de les obres i, partir d’aquesta, es podran donar més detalls sobre els treballs previstos.
Tor va recordar que, malgrat el tall, “Andorra no queda aïllada de França, ja que hi ha rutes alternatives per carretera”, com l’RN-66, ja reoberta tant per a vehicles lleugers com per a camions, o la carretera de Perpinyà, tot i que amb un trajecte més llarg. A més, va destacar l’alternativa del tren fins a l’Ospitalet, amb un augment de freqüències per part de l’SNCF, i la posada en marxa de busos llançadora entre l’estació Andorra-Ospitalet i el Pas de la Casa.
UN ESCENARI SEMBLANT: QUAN LA CG-2 VA QUEDA INUTILITZADA
La solució va ser semblant a la que s’ha escollit per solucionar el tall a la carretera RN-20: la instal·lació d’una nova xarxa protectora. En aquella esllavissada, el pes de les roques va aixafar la malla, que estava pensada per suportar pedres més petites. Tot i que la reobertura de la carretera es va efectuar dos dies després de l’incident, els treballs per assegurar la muntanya van prosseguir durant la setmana següent.
L’escenari actual, tot i comptar amb un procediment semblant, presenta unes dimensions més grans, amb un despreniment que dobla el del 2009 i en un moment de l’any que també ha complicat l’inici de les inspeccions i els treballs de reforma de la carretera.