CRISI AL PAS DE LA CASA
Ball de retrets a Encamp sobre la gestió de la crisi a la frontera
La minoria acusa de manca de previsió i la majoria retreu la inacció de l’oposició
L’oposició d’Encamp va carregar ahir contra l’equip de govern per la gestió del tall de la carretera amb França. Un debat que la cònsol major, Laura Mas, va evitar en afirmar que “no cal entrar en debats estèrils” i retraient a la minoria la seva inacció en la gestió de la crisi.
La consellera d’Avancem Marta Pujol va alertar d’una manca de previsió davant la catàstrofe i va recordar que, tenint en compte els antecedents, ja es podria disposar d’un protocol d’actuació. Pujol també va reclamar ajudes directes per als comerciants, especialment en temes de lloguers, per fer front a la situació. “No volem que els veïns se sentin poc escoltats ni que percebin poca empatia per part del comú”, va assegurar, reflectint un sentiment que, segons ella, comparteixen molts residents del Pas de la Casa, que “senten que els cònsols sovint pugen només a fer-se la foto”.
“No val la pena discutir amb una consellera que ni ha trucat als cònsols per conèixer l’afectació”
La cònsol major, per la seva banda, va tornar la pilota a l’oposició, evitant respondre directament a les crítiques per no disposar d’un protocol actiu, però refermant la feina feta pel comú per donar suport als habitants del Pas. Mas va afirmar que “no val la pena discutir amb una consellera que, a dia d’avui, no ha fet cap trucada als cònsols per conèixer l’afectació ni ha ofert el seu suport per ajudar”.
“No volem que els veïns se sentin poc escoltats ni que notin poca empatia”
El que sí que va remarcar Mas és que les ajudes als comerciants “volem que arribin com més aviat millor”. Va anunciar que aviat es convocarà un segon Consell Econòmic i Social per acabar d’avaluar les necessitats dels sectors afectats i que, posteriorment, es preveu aprovar un paquet de mesures en una sessió extraordinària del consell de comú, encara sense data fixada.
La intenció del comú és pactar un paquet d’ajudes consensuat amb el Govern, en què els encampadans “farem tot el possible” per pal·liar les pèrdues econòmiques que va patir bona part dels comerciants de la part baixa del Pas de la Casa. Entre les mesures previstes hi haurà la reducció, o eliminació temporal, d’algunes taxes comunals, com les de radicació i d’higiene, per alleugerir la càrrega dels negocis més afectats, mentre que per part del Govern arribarien mesures més directes com la prestació de crèdits tous o l’exempció de l’IGI, tal com van anunciar la setmana passada.