Esllavissada
França estudiarà obrir un pas alternatiu a l'RN20
El ministre Ferré ha explicat que cal assegurar més de 1.000 tonelades de pedra
Els treballs per assegurar el talús que va provocar l'esllavissada a l'RN-02 ja han començat i , segons el ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, les autoritats franceses no descarten que es pugui obrir un pas alternatiu si els treballs avancen favorablement i els tècnics garanteixen que es pot fer amb seguretat. “No es pot jugar amb això”, ha subratllat, recordant que s’ha evitat “de gran sort” qualsevol accident mortal.
El ministre ha detallat l’abast i la complexitat dels treballs que s’estan duent a terme per assegurar la paret del tram de l’RN-20. Segons ha explicat, el despreniment va ser "de grans dimensions", amb una caiguda inicial d’uns 200 metres cúbics de roques, entre les quals destacaven dues pedres de 14 i 20 tones que van provocar un “forat molt important” a la carretera i que, a més, van rebotar fins a 20 metres més enllà.
Tres mesos més de tall total
L’impacte de l’esllavissada va desplaçar també dues altres roques de grans dimensions, una de vuit metres cúbics i una altra de quinze, amb un pes aproximat de 12 i 20 tones respectivament, que actualment són les que presenten més risc de caiguda. Ferré ha advertit que, si aquestes es descalcessin, podrien desestabilitzar una massa encara més gran, d’uns 500 metres cúbics, l’equivalent a unes 1.000 tones, amb el perill que tota la paret acabés cedint. Per tant, els treballs se centren a assegurar, primer, aquests dos rocs més petits per després repetir l'operació amb el gran amb l'objectiu que no es pugui tornar a produir una nova esllavissada.
Vídeo de l'estat de l'RN20 després de l'esllavissada
Pel que fa a la resposta tècnica, el ministre ha assegurat que els treballs que està executant França són “exactament els mateixos” que s’haurien fet a Andorra. Ha elogiat una “feina d’enginyeria brutal”, amb plataformes penjades en una paret de fins a 270 metres d’altitud, que permetran als geòlegs i enginyers accedir a la zona i assegurar les roques més inestables. Tot plegat, ha remarcat, en un entorn d’alta muntanya on la climatologia i, sobretot, la seguretat dels treballadors són factors determinants.
Ball de retrets a Encamp sobre la gestió de la crisi a la frontera
Els treballs ja han començat i actualment se centren a ancorar les dues roques de vuit i quinze metres cúbics abans d’actuar sobre la massa més gran. Segons Ferré, aquestes pedres no seran retirades, sinó fixades definitivament a l’interior de la muntanya mitjançant ancoratges que impedeixen qualsevol moviment futur.
El ministre també ha confirmat que s'han establert visites periòdiques cada dues setmanes a la zona per comprovar de primer mà com avança l'estat de l'obra.
