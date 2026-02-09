Esllavissada

La prefectura de l'Arieja comença les obres per estabilitzar el talús d'on han caigut les roques

El tren esdevé l’únic enllaç de comunicació per als habitants i professionals de la vall

Pedres al mig de la carretera d’accés al Pas de la Casa des de França.

Pedres al mig de la carretera d’accés al Pas de la Casa des de França.FTV

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La prefectura de l'Arieja ha començat avui les obres per estabilitzar el talús d'on han caigut les roques després de l'esllavissada que va afectar l'RN20 el passat 31 de gener. L’actuació, que tindrà una durada estimada d’almenys tres mesos, mantindrà la via totalment tallada en ambdós sentits entre la rotonda sud d’Acs-les-Tèrmes i l’Ospitalet-près-l’Andorre, segons ha informat la prefectura de l’Arieja en un comunicat el qual s'en fa ressò La Dépeche.

Les autoritats franceses han qualificat l’esllavissada d’“excepcional i rara per la seva magnitud”, tot i tractar-se d’una zona identificada com a sector de risc. Els treballs, liderats per diferents organismes especialitzats, estaran condicionats per possibles imprevistos tècnics i meteorològics, i durant tot aquest període es demana a la població que no es desplaci per la zona afectada a causa de la seva perillositat.

El prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant, ha subratllat “la necessitat absoluta” de mantenir el servei ferroviari. En aquest sentit, ha recordat a la SNCF l’obligació de garantir, set dies a la setmana, les llançadores entre Acs-les-Tèrmes i Latour-de-Carol en els horaris previstos, ja que es tracta actualment de “l’únic enllaç directe de comunicació utilitzable a la vall” per als desplaçaments professionals, escolars i sanitaris.

La prefectura també alerta de l’impacte econòmic que la situació pot tenir als municipis afectats. La setmana passada ja es va celebrar una primera reunió amb artesans i empreses de Mérens-les-Vals i de l’Ospitalet per estudiar possibles ajudes. A més, demà, el prefecte presidirà una nova trobada amb els càrrecs electes locals per identificar les dificultats quotidianes derivades d’aquesta situació excepcional i treballar en solucions a curt i mitjà termini.

tracking