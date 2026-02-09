Esllavissada
La prefectura de l'Arieja comença les obres per estabilitzar el talús d'on han caigut les roques
El tren esdevé l’únic enllaç de comunicació per als habitants i professionals de la vall
La prefectura de l'Arieja ha començat avui les obres per estabilitzar el talús d'on han caigut les roques després de l'esllavissada que va afectar l'RN20 el passat 31 de gener. L’actuació, que tindrà una durada estimada d’almenys tres mesos, mantindrà la via totalment tallada en ambdós sentits entre la rotonda sud d’Acs-les-Tèrmes i l’Ospitalet-près-l’Andorre, segons ha informat la prefectura de l’Arieja en un comunicat el qual s'en fa ressò La Dépeche.
Tres mesos de tall de la carretera RN20 per l'esllavissada
Pedro García
Les autoritats franceses han qualificat l’esllavissada d’“excepcional i rara per la seva magnitud”, tot i tractar-se d’una zona identificada com a sector de risc. Els treballs, liderats per diferents organismes especialitzats, estaran condicionats per possibles imprevistos tècnics i meteorològics, i durant tot aquest període es demana a la població que no es desplaci per la zona afectada a causa de la seva perillositat.
L’Arieja també viu amb neguit l’impacte econòmic del tall
Redacció
El prefecte de l’Arieja, Hervé Brabant, ha subratllat “la necessitat absoluta” de mantenir el servei ferroviari. En aquest sentit, ha recordat a la SNCF l’obligació de garantir, set dies a la setmana, les llançadores entre Acs-les-Tèrmes i Latour-de-Carol en els horaris previstos, ja que es tracta actualment de “l’únic enllaç directe de comunicació utilitzable a la vall” per als desplaçaments professionals, escolars i sanitaris.
Vídeo de l'estat de l'RN20 després de l'esllavissada
Redacció
La prefectura també alerta de l’impacte econòmic que la situació pot tenir als municipis afectats. La setmana passada ja es va celebrar una primera reunió amb artesans i empreses de Mérens-les-Vals i de l’Ospitalet per estudiar possibles ajudes. A més, demà, el prefecte presidirà una nova trobada amb els càrrecs electes locals per identificar les dificultats quotidianes derivades d’aquesta situació excepcional i treballar en solucions a curt i mitjà termini.