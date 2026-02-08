ESLLAVISSADA A L'RN20
L’Arieja també viu amb neguit l’impacte econòmic del tall
Comerciants reclamen l’activació de mecanismes de compensació
L’esllavissada que manté tallada l’RN20 està generant un impacte econòmic creixent als municipis de l’Alta Arieja. Segons va informar el diari francès La Dépêche, comerciants i responsables polítics van alertar que la permanència de nombrosos negocis i fins i tot de llocs de treball podria veure’s compromesa si la situació no es resol a curt termini.
L’alcalde de l’Ospitalet, Arnaud Diaz, va expressar preocupació després d’una reunió amb comerciants de la zona i representants dels serveis de l’Estat. El teixit econòmic local, format principalment per petits establiments comercials, restauració, transport i indústria, ja noten una davallada important de l’activitat a causa de la reducció del pas de visitants i treballadors.
NACIONAL
Crèdits tous i menys impostos
Víctor González
Davant aquest escenari, els municipis afectats van sol·licitar l’activació de mecanismes de compensació per alleugerir la pressió financera. Entre les mesures plantejades hi ha el retard o l’anul·lació de càrregues socials, així com ajudes de tresoreria, amb l’objectiu d’evitar el tancament d’empreses. Des de l’administració estatal van assegurar que es farà un seguiment setmanal de la situació i que aquests dispositius es podrien activar si fos necessari. La incertesa és especialment elevada entre els comerciants, que temen que una prolongació del tall fins al mes de març pugui tenir conseqüències greus, coincidint amb un període clau com les vacances de febrer. Alguns establiments han constatat una forta reducció de clients.