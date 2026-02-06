Mobilitat
El reforç d'autobusos entre el Pas i l'Ospitalet pel tall de l'RN20 comencarà demà
S'habilitaran sis serveis diaris que duran a terme el recorregut
A causa del tall de la carretera RN-20 per una esllavissada, que ha afectat la connexió viària entre Andorra i França, el servei de transport ha anunciat el reforç de la línia que enllaça el Pas de la Casa amb l’Hospitalet-près-l’Andorre, a partir de demà.
Segons ha informat el servei, a partir de demà s’oferiran sis serveis diaris de dilluns a diumenge entre el Pas de la Casa, amb parada davant de l’església, i l’estació de tren de l’Hospitalet-près-l’Andorre. Aquesta mesura té com a objectiu facilitar la mobilitat dels usuaris mentre es mantingui la incidència a la xarxa viària.
Els horaris de la llançadora tindran caràcter provisional i podran adaptar-se en funció dels horaris dels trens. Per aquest motiu, es recomana als usuaris consultar prèviament els horaris ferroviaris a través del web del servei de transport de la regió d’Occitània.
A més, en cas de modificacions en els horaris dels trens, el servei posa a disposició dels usuaris un telèfon d’informació per confirmar l’horari exacte de la llançadora, que és el +376 843 166