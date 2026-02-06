CONNEXIÓ AMB FRANÇA
El comerç demana “flexibilitat” als duaners
El Consell Econòmic celebra que el Govern mantingui converses directament amb París
El Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa va demanar a Govern que negociï amb París perquè els duaners francesos sigui més “flexibles” mentre es manté el tall a la carretera. Segons va explicar el responsable de comerç del consell, Gerard Pifarré, va lamentar que els duaners controlin “encara més” els qui arriben a Andorra en cotxe des de França, justament quan els vehicles han d’utilitzar rutes més lentes que l’habitual. “Demanem que els clients puguin fer una compra una mica més àmplia del que es pot fer normalment”, va explicar Pifarré.
El representant del consell, d’altra banda, va mostrar-se satisfet que el Govern es comuniqui directament amb les autoritats franceses al més alt nivell per mirar de trobar solucions a la crisi. “Cada vegada que parla el prefecte de l’Arieja [Hervé Brabant] puja el pa”, va afirmar. Segons Pifarré, els comentaris del prefecte “no ajuden a tranquil·litzar”. L’executiu manté contactes amb el ministeri d’Afers Estrangers de França, amb la representació del Copríncep francès, Emmanuel Macron, a Andorra i amb les màximes autoritats de la regió d’Occitània.
Pifarré va assegurar que algunes de les mesures econòmiques proposades pel Govern per compensar les pèrdues econòmiques han temperat els ànims entre els comerciants de la població fronterera. “Tenim l’obligació de pagar els nostres treballadors”, per això “també estem a l’expectativa que dimecres des del consell de ministres ens diguin quines fórmules es posaran en marxa per sufragar aquest sotrac”, va apuntar el responsable de comerç.
El representant també va parlar de la situació a la vila més enllà del sector comercial. “L’estació també calcula unes pèrdues molt importants”, perquè “és veritat que els que estan una setmana al país tardaran, potser, dues hores i mitja a arribar”, però “el client que fa visites d’un dia no vindrà”, va matisar. Cal recordar, en aquest sentit, que estem a les portes de les vacances de Carnaval, una setmana en què les pistes solen omplir-se d’esquiadors, la majoria dels països veïns.
PLENA DISPONIBILITAT DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIA A L'OSPITALET
Durant la reunió va abordar-se la situació de la principal via de connexió entre Andorra i França i les afectacions derivades de la interrupció de la circulació. En aquest context, Espot va reiterar la voluntat del Govern de continuar col·laborant amb les autoritats franceses i de posar a disposició de la localitat veïna els recursos necessaris, com ara protecció civil, els bombers o el servei d’urgències mèdiques.
Les parts van acordar, a més, habilitar un equipament a l’Ospitalet per instal·lar-hi una brigada de la gendarmeria amb presència estable, amb l’objectiu de reforçar la seguretat i disposar de més efectius en la lluita contra el contraban i altres activitats il·lícites.
La reunió va permetre destacar la bona cooperació transfronterera entre Andorra i l’Arieja. Espot va recordar que la cooperació transfronterera és un dels eixos prioritaris de la política exterior d’Andorra, impulsada pel ministeri d’Afers Exteriors, i va destacar la participació en el finançament de millores clau de les carreteres entre Andorra i França.