TALL A L'RN-20
Un hivern per oblidar al Pas
L’esllavissada se suma a una llarga llista d’afectacions a la frontera que estan perjudicant durament el Pas de la Casa
El Pas de la Casa viu un hivern crític. Els constants talls a França estan complicant l’activitat de tots els sectors, tant per la seva pròpia feina com per la del conjunt del país, a causa de la davallada de turisme francès. L’últim capítol d’aquest serial ha estat l’esllavissada a l’RN-20, que se suma als temporals de neu i a les protestes ramaderes. A més, l’incident ha arribat en plena temporada alta d’hivern, especialment per al sector de l’esquí, que ja preveu pèrdues “milionàries”.
El mercat francès representa entre un 10% i un 12% del total de clients de les pistes, i des de Grandvalira lamenten que l’impacte està sent “molt rellevant”, tant per les pèrdues immediates com per un possible efecte a mitjà termini. “Existeix el risc que els clients deixin de percebre Andorra com una destinació accessible i fiable, i prioritzin altres estacions amb menys complexitat d’accés”, van advertir, tot reclamant solucions efectives per evitar noves incidències.
NACIONAL
El Govern estudia reforçar els busos per minimitzar l’impacte del tall
Àlex Ripoll
“Estem a disposició per col·laborar en tot allò que calgui per minimitzar l’impacte”
El tall també està afectant de ple el sector turístic. Diversos hotels apunten que el cap de setmana hi va haver cancel·lacions, retards freqüents i canvis de data. Els establiments van recomanar als clients entrar per la frontera del riu Runer, però molts usuaris van optar per rutes alternatives, tot i ser considerablement més llargues. De cara a aquesta setmana, els hotelers asseguren que s’estan produint nombroses cancel·lacions d’estades curtes, mentre que les reserves de llarga durada, de moment, es mantenen.
Els pisos turístics, en canvi, estan resistint millor. El president de l’Associació d’Empreses d’Allotjaments Turístics (AEAT), Àlex Ruiz, va explicar al Diari que “només hem tingut una anul·lació”, tot i que reconeix que reben moltes preguntes sobre com arribar. En aquests casos, “els clients són redirigits per Espanya”, va dir.
“Als clients francesos que ens pregunten com arribar-hi els redirigim per Espanya”
El president de la Unió de Comerciants Andorrans de Tabac (UCAT), Raül Calvo, va assegurar que “alguns comerços no van fer cap venda durant el diumenge”, i va descriure un inici d’hivern “molt dolent per les vagues, els episodis de neu i, ara, l’esllavissada”. Tot i que el gener no sol ser un mes clau en vendes, preocupa la proximitat del Carnaval, dates habituals d’afluència de turistes francesos.
Des d’Establiments Vidal, distribuïdora d’aliments a comerços i establiments d’hostaleria, també lamenten el fort impacte del tall. Més enllà de les dificultats logístiques –que es poden gestionar amb rutes alternatives–, remarquen que el principal problema és la caiguda de vendes. “Entre el 80% i el 90% dels clients del Pas són francesos”, assenyalen, fet que està deixant molts negocis amb xifres molt baixes.
“Alguns comerços del Pas de la Casa no van fer cap venda durant el diumenge”
El servei d’autobús també s’ha vist compromès. Andbus ha suspès la ruta a Tolosa i Hife la d’Acs-dels-Tèrmes, tot i que manté la línia fins a l’Ospitalet. Malgrat l’existència d’itineraris alternatius, des d’Andbus apunten que “no són viables”, ja que obligarien a disposar de dos conductors per vehicle per complir els descansos obligatoris. El transport de mercaderies també s’està veient afectat, amb desviaments per Catalunya i un impacte que les empreses qualifiquen de “significatiu”.
Reunió amb el sector
La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va explicar que des de primera hora de dissabte el comú manté contacte permanent amb el Govern, amb la ministra d’Afers Exteriors, amb Protecció Civil i amb autoritats franceses per fer seguiment de la situació i posar-se “a disposició per col·laborar en tot allò que calgui per minimitzar l’impacte i garantir la seguretat”.
El sector hoteler lamenta l'elevat nombre de cancel·lacions
Mas també va anunciar la convocatòria d’una reunió extraordinària del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa aquest dijous, amb representants dels sectors hoteler, comercial i de restauració, així com del teixit associatiu, per escoltar de primera mà les afectacions i informar de les gestions en curs entre administracions.
Pel que fa a possibles ajudes econòmiques, la cònsol va indicar que encara és aviat per valorar-les, ja que primer cal determinar l’abast real de l’afectació i la durada del tall, que de moment es preveu d’almenys una setmana. També va assenyalar que el Govern estudia opcions per reforçar les connexions alternatives mentre es resol la incidència.
El Govern també segueix molt de prop la situació a la carretera i va oferir ahir tots els serveis i recursos tècnics necessaris per ajudar en la retirada de rocs, l’estabilització de la zona i, si s’escau, la col·locació de paviment provisional en els trams afectats, que han quedat greument malmesos. Segons va informar l’executiu en un comunicat, les dues administracions es troben en contacte permanent i coincideixen en la necessitat de prioritzar la seguretat.