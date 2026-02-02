Mobilitat
Tallada durant "diversos dies" l'RN20 entre Tolosa i Andorra per l'esllavissada
La prefectura recomana ajornar els desplaçaments i reforça el servei ferroviari per garantir la mobilitat a la vall
La carretera RN20, principal eix viari entre Tolosa i Andorra, romandrà tallada “almenys durant diversos dies” a conseqüència d’un esllavissament registrat dissabte al municipi de Mérens-les-Vals, al departament francès de l’Arieja. Així ho ha anunciat aquest dilluns 2 de febrer la prefectura, segons informa el canal TF 1 info de França.
Segons ha informat l’autoritat francesa, el tancament es justifica pel “risc de nous esllavissaments”, el “deteriorament molt greu del paviment de la carretera” i les “condicions meteorològiques”, que han impedit una avaluació immediata de l’estat del penya-segat. L’esllavissada, qualificada “d’alta intensitat”, hauria afectat un volum aproximat de 100 metres cúbics de roca, amb una caiguda de 250 metres, i ha impactat la Ruta Nacional 20 en un tram d’uns 100 metres. El succés es va produir dissabte cap a les dues de la matinada.
Tot i que s’ha habilitat una desviació en direcció nord, aquesta alternativa allarga considerablement el temps de viatge, motiu pel qual les autoritats recomanen ajornar els desplaçaments sempre que sigui possible.
Pel que fa al transport públic, s’han adoptat mesures especials en l’àmbit ferroviari per garantir la mobilitat a la zona. La regió d’Occitània i la SNCF han incrementat la freqüència dels serveis de tren, amb set viatges diaris d’anada i tornada entre Ax-les-Thermes, Mérens-les-Vals, L’Hospitalet-près-l’Andorre i La Tour-de-Carol. Segons la prefectura, aquesta mesura permetrà “satisfer les necessitats dels escolars i treballadors de la vall, així com de les poblacions vulnerables”.
A més, també s’estan duent a terme obres arran d’un esllavissament que ha afectat la línia del conegut com a Tren Groc als Pirineus Orientals.
No és el primer cop que l'RN20, es bloqueja, ja que el desembre passat va estar tancada durant una desena de dies, tot i que en aquella ocasió el tall va ser provocat per un moviment de protesta dels agricultors contra la matança massiva de bestiar arran de la dermatosi nodular contagiosa i que també va afectar Andorra
