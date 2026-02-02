MOBILITAT

La carretera RN20 seguirà tallada almenys una setmana més per l’esllavissada

El despreniment de roques a la RN20

Redacció

La carretera RN20, principal accés entre França i Andorra, continuarà tancada almenys una setmana després de l’esllavissada de la matinada de dissabte entre Acs-dels-Tèrmes i l’Ospitalet. Només s’habilita una via per a serveis d’emergència, mentre s’avalua la seguretat del talús i s’executen treballs per preparar la reobertura. El Govern manté suport a les autoritats franceses i recomana utilitzar rutes alternatives i seguir les actualitzacions oficials abans de viatjar.

El tall prolongat afecta especialment la mobilitat cap al Pas de la Casa i limita l’accés des de França, fet que pot provocar retards en el transport de mercaderies i dificultats per als desplaçaments turístics i laborals. Les condicions meteorològiques dels pròxims dies seran determinants per al desenvolupament dels treballs de consolidació del talús i per establir un calendari definitiu de reobertura de la carretera cap al territori francès.

