MOBILITAT
La carretera RN20 seguirà tallada almenys una setmana més per l’esllavissada
La carretera RN20, principal accés entre França i Andorra, continuarà tancada almenys una setmana després de l’esllavissada de la matinada de dissabte entre Acs-dels-Tèrmes i l’Ospitalet. Només s’habilita una via per a serveis d’emergència, mentre s’avalua la seguretat del talús i s’executen treballs per preparar la reobertura. El Govern manté suport a les autoritats franceses i recomana utilitzar rutes alternatives i seguir les actualitzacions oficials abans de viatjar.
NACIONAL
El tall a la RN20 per una esllavissada es mantindrà tot el cap de setmana
Abel Rivera
El tall prolongat afecta especialment la mobilitat cap al Pas de la Casa i limita l’accés des de França, fet que pot provocar retards en el transport de mercaderies i dificultats per als desplaçaments turístics i laborals. Les condicions meteorològiques dels pròxims dies seran determinants per al desenvolupament dels treballs de consolidació del talús i per establir un calendari definitiu de reobertura de la carretera cap al territori francès.