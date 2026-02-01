DESPRENIMENT A L'RN20
L’hivern negre al Pas continua amb el tall de l’accés per França per una esllavissada
El Govern ofereix mitjans al veí del nord per ajudar a la reobertura de la carretera
L’hivern complicat al Pas de la Casa va sumar ahir un nou episodi crític amb el tall de la carretera RN20 per una gran esllavissada entre Merens i l’Ospitalet, fet que va tornar a afectar de ple l’activitat comercial i l’arribada de visitants pel vessant francès. El despreniment, produït de matinada a l’altura de l’antic telefèric, va obligar a clausurar la principal via d’accés des de França almenys durant tot el cap de setmana.
Tot i que no hi va haver víctimes, la interrupció va suposar un nou cop per als comerços del Pas de la Casa, que depenen en gran part del client francès i que en les darreres setmanes han encadenat talls i restriccions per neu, vent i allaus. La frontera no va quedar completament tancada, però el trànsit es va haver de desviar per una ruta alternativa per Pàmies i Quillan, més llarga i només apta per a vehicles lleugers i autobusos, fet que va reduir notablement l’afluència de visitants d’un dia.
“Ha sigut un episodi important. Si hagués passat de dia, hauria pogut ser una catàstrofe”
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va explicar ahir que l’episodi havia estat “particularment important” per la quantitat de roques caigudes des d’una zona “molt elevada i molt inestable” i va advertir que, si hagués passat de dia, “hauria pogut ser una veritable catàstrofe”. Les autoritats franceses, segons la ministra, no preveien reobrir la via durant el cap de setmana i apuntaven, sense garanties, a inicis de la setmana vinent. “De moment no tenim previsió d’obertura” i “el cap de setmana segur que no”, va afirmar, tot afegint que s’havia d’avaluar l’estabilitat del vessant amb helicòpter abans de fixar terminis més precisos.
Tor va remarcar que Andorra mantenia “contacte permanent” amb França i que havia ofert tots els efectius disponibles. “Les màquines i el personal del COEX es posen a disposició per ajudar-los a fer que aquesta carretera es pugui obrir el més ràpid possible”, va dir. També es van oferir bombers i serveis d’emergència per si els municipis francesos propers ho necessitaven. Va vincular l’augment d’incidències a un hivern “molt rigorós” i va apuntar que, segons el prefecte d’Occitània, l’escalfament del terreny associat al canvi climàtic podria haver afavorit el despreniment. Va destacar que el nou protocol de viabilitat hivernal entre Andorra i França ja havia millorat la cooperació i permetia que maquinària andorrana pogués actuar en territori francès quan fos necessari, tot recordant que es tracta d’“una carretera de muntanya” exposada a fenòmens naturals difícils de preveure.
NACIONAL
França reobre la frontera amb el Pas
Redacció