ENTREVISTA AL 'PARLEM-NE', DE DIARI TV
El Sindicat d’Habitatge vol un òrgan per fixar el preu de compra i lloguer
Cristian Blázquez vol fer extensible la regulació més enllà dels arrendaments “per no desplaçar el focus d’especulació”
La crisi de l’habitatge i com afrontar la fi de la moratòria actual centren gran part de l’atenció del Sindicat d’Habitatge, que ahir, durant l’entrevista al Parlem-ne, de Diari TV, va proposar la creació d’un òrgan mediador que tingui la capacitat d’establir un preu de referència per a la compra i el lloguer de propietats immobiliàries. Així ho va explicar Cristian Blázquez, membre del sindicat, que va apuntar que l’objectiu d’aquest ens seria “poder mediar i veure quin és el valor real d’un habitatge que pugui ser assumible per a les classes populars, que són, al cap i a la fi, les que tenen una dificultat més gran per poder-hi accedir”.
Blázquez va identificar “els fons d’inversió i la classe rendista” com a principals responsables de la situació actual a partir de “l’acumulació i la concentració progressiva de propietats”, i també va remetre’s a la responsabilitat del Govern “per no haver intervingut el mercat amb suficient contundència en el seu moment”. Des del rebatejat sindicat, van assegurar que el model actual genera “una contradicció entre els interessos dels propietaris i les persones que necessiten un habitatge”, i van apostar per una regulació estructural a partir del poder adquisitiu, el valor real de les propietats i no tan sols del mercat de lloguer, “perquè si no el focus d’especulació pot desplaçar-se al mercat de compravenda”, segons Blázquez. Dins d’aquest nou marc regulatori, a més de la creació d’aquesta nova estructura que establiria un índex de preus per regular els mercats, tant de lloguer com de compra, Blázquez va anomenar l’ampliació del parc públic, el blindatge del dret a l’habitatge, “com l’educació o la salut”, i establir un topall a la rendibilitat dels immobles com a principals mesures per pal·liar la situació i fer el pas cap a “un canvi d’imaginari” que tingui en compte “el benestar i la seguretat de les classes treballadores”, tot i apuntar que la problemàtica de l’habitatge ja ha traspassat les fronteres de les classes socials.
Blázquez va valorar la pròrroga dels contractes de lloguer de forma ambivalent. Va reconèixer que la congelació de preus “ha pogut prevenir pujades abusives en els contractes de lloguer”, però també va identificar-ho com una mesura que ha fet proliferar “trampes i abusos”, perquè ha limitat la capacitat rendibilitzadora dels propietaris. Segons el sindicat, eternitzar la situació “pot ser problemàtic”, però va assegurar que “no pot aixecar-se la moratòria sense una regulació estructural contundent que posi al centre la funció social de l’habitatge”. En aquesta línia, segons Blázquez, una descongelació que no sigui garantista pot provocar una “situació molt hostil per a molta gent, que es veurà obligada a marxar del país”. Les mesures que tempteja el Govern, en què proposava mantenir la moratòria segons l’antiguitat del contracte i posar un topall a l’increment del preu si les parts acorden la renovació, amb un màxim del 25% per als pisos que estiguin per sota o igual a vuit euros el metre quadrat, no acaben de satisfer el sindicat, que va posar sobre la taula la possibilitat que els contractes temporals puguin ser indefinits quan finalitzi la moratòria per limitar els increments de preu i que el propietari hagi de presentar “un supòsit justificat” per rescindir el contracte.
El sindicat, que actualment compta amb una vintena d’afiliats, va anunciar mobilitzacions als carrers en funció de com avanci la desintervenció del mercat de lloguer. Segons Blázquez, “no es descarta reprendre la pressió popular mitjançant la mobilització i la desestabilització”, i va avançar que l’entitat es prepara per “consolidar el treball a petita i a mitjana escala”, “treballant des dels blocs i des dels barris per poder establir seccions sindicals” amb l’objectiu “de detectar quines són les problemàtiques que afecten la gent”.
Les propostes
- REGULACIÓ ESTRUCTURAL. Canvis a partir de la “funció social” de l’habitatge i del poder adquisitiu de les classes populars.
- ÒRGAN MEDIADOR. Crear un ens amb poder per establir el preu d’un habitatge, tant de compra com de lloguer.
- PARC PÚBLIC. Ampliar els allotjaments sota el control del Govern per blindar el dret a l’habitatge.
- CANVI D’IMAGINARI. Establir la funció social, de benestar i de seguretat de l’habitatge i no com un actiu per especular.