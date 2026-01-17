TROBADA DE PROPOSTES
La Comissió d’Habitatge tracta la descongelació dels lloguers
L’òrgan treballa per facilitar l’accés i reforçar la seguretat jurídica.
La Comissió Nacional de l’Habitatge (CNH) es va reunir aquest dimecres per analitzar i debatre les propostes dels set grups de treball que es van crear el setembre passat amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge i reforçar la seguretat jurídica de propietaris i llogaters. Una de les qüestions que es va abordar va ser la descongelació dels contractes de lloguer malgrat que no es van concretar quines fórmules es plantegen perquè ara s’ha de fer el treball de priorització i posada en comú. Serà en una propera reunió i, malgrat que l’ordinària està prevista per a la primavera, se’n podria fer una d’extraordinària tenint en compte que el Govern vol enllestir el projecte de llei que ho ha de regular durant els primers mesos d’aquest any.
Les propostes seran elevades al Govern per ser tingudes en compte en el futur
La resta de propostes debatudes també es continuaran treballant i prioritzant durant els mesos vinents amb la voluntat d’elevar-les al Govern perquè siguin tingudes en compte en el futur. Durant la trobada es van abordar, a banda de la descongelació dels lloguers, temes com la reforma de la Llei d’Arrendaments de Finques Urbanes, incentius per a la construcció d’habitatges de lloguer assequible i la promoció de la compra d’habitatge. També es van posar sobre la taula recomanacions relacionades amb els estàndards tècnics del futur parc públic d’habitatge i una actualització del reglament intern de la comissió.