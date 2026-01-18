COL·LECTIUS
Neix el Sindicat d’Habitatge per organitzar les accions i la pressió “contra els abusos”
La Coordinadora per un Habitatge Digne ja és Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA). L’entitat va explicar a través de les xarxes socials que l’acció sindical implica “organitzar-nos col·lectivament davant els abusos” i va subratllar que aquesta estratègia no passa per “demanar permís”, sinó per defensar-se davant desnonaments i pressionar els actors que consideren responsables de la situació, com el Govern, els grans tenidors, les patronals i els especuladors. Des del nou Sindicat d’Habitatge, van apuntar que aquest canvi no és només una qüestió de nom o d’imatge, sinó el reconeixement que la crisi de l’habitatge té un caràcter estructural i requereix “organització i pressió popular” per ser afrontada. En aquest sentit, van manifestar que la problemàtica és “responsabilitat tant d’aquells que la permeten com dels que se’n beneficien”. El sindicat va aclarir, però, que no pretén substituir els serveis socials ni l’advocacia.