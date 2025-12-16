Habitatge
La Coordinadora amenaça amb mobilitzacions per regular el mercat de lloguer
L'entitat ha anunciat que es convertirà en Sindicat d’Habitatge per reforçar la lluita a escala parroquial
La Coordinadora per l’Habitatge Digne d’Andorra ha advertit que el 2026 es podria intensificar la mobilització social si el Govern d'Andorra no aprova abans del 2027 una regulació efectiva del mercat del lloguer, coincidint amb el descongelament dels contractes prorrogats des del 2019. L’entitat reclama un marc legal que inclogui contractes indefinits com a norma general, un índex de preus de referència i mecanismes de mediació per prevenir abusos.
L'entitat també exigeix la prohibició dels desnonaments sense alternativa, la fi de la “trampa del fill” i el control dels pisos pastera. Si la proposta de desregulació del Govern no recull les mesures consensuades amb la ciutadania, la Coordinadora alerta que "la pressió popular s’accentuarà". També ha anunciat que es convertirà en Sindicat d’Habitatge per reforçar la lluita a escala parroquial.