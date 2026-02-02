Mobilitat
Govern estudia posar autocars entre el Pas de la Casa i Ax-les-Thermes pel tall de l'RN-20
La Regió d'Occitània ha decidit reforçar la freqüència dels trens que duen a terme el recorregut afectat
El Govern d'Andorra estudia posar autocars entre el Pas de la Casa i Ax-les-Thermes pel tall de la carretera RN-20, causat per l'esllavissada produida la matinada de dissabte. La Regió d'Occitània ha decidit desplegar un dispostiu de mobilitat excepcional i reforçar la freqüència dels trens que duen a terme el recorregut afectat, entre La Tour de Carol i Ax-les-Thermes, durant cinc dies, segons informen diversos mitjans francesos. Tot i el tall, hi ha una via alternativa per carretera, però comporta un increment significatiu del temps de trajecte.
El Govern continua seguint molt de prop la situació a la carretera i ha ofert tots els serveis i recursos tècnics necessaris per ajudar en la retirada de rocs, l’estabilització de la zona i, si escau, la col·locació de paviment provisional en els trams afectats, que han quedat greument malmesos. Segons ha informat l'executiu en un comunicat, les dues administracions es troben en contacte i coincideixen en la necessitat de prioritzar la seguretat i en la importància estratègica d'aquesta via.
En la publicació que la comuna de l'Arièje va fer ahir al compte de Facebook informa que " després de la reunió amb els serveis de la prefactura, els nous horaris de trens entre la Tor de Querol i Ax-les-Thermes es van reforçar amb l'objectiu de compensar el tancament de l'RN-20" i aconsella consultar la web per conèixer els horaris i les noves freqüències.