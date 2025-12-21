PROTESTA DELS RAMADERS FRANCESOS
Els pagesos mantindran el tall de l’RN20 a Tarascó fins demà
El blocatge de la carretera d’Ur, a la Cerdanya, es va aixecar ahir
El bloqueig a la carretera RN20 a l’altura de Tarascó, a l’Arieja, continua actiu i no es preveu que s’aixequi fins demà, segons van informar al Diari els organitzadors de les protestes dels ramaders francesos. El tall, situat en un dels punts clau d’accés a Andorra des de Tolosa, manté pràcticament incomunicat el Pas de la Casa, que presenta una imatge desoladora: carrers buits, botigues obertes sense clients i un ambient de resignació creixent entre els comerciants.
Les mobilitzacions del sector agrícola i ramader francès, desencadenades per la gestió d’un brot de dermatosi nodular bovina, inclouen diversos talls a l’Arieja, però el de Tarascó és el més persistent. En canvi, el tall a Ur es va desmuntar ahir a la tarda, fet que ha permès recuperar parcialment la circulació per vies alternatives, com l’RD20 i l’RD123, aquesta última amb limitacions per a vehicles més amples de 2,20 metres.
L’accés per carretera al Pas de la Casa està obert per l’RD20 i l’RD123
Els serveis de mobilitat recomanen consultar l’estat de les carreteres abans d’emprendre qualsevol desplaçament.
Pel que fa al transport públic, Andbus manté suspeses les connexions amb Tolosa i preveu reprendre-les a partir de demà si es confirma l’aixecament del bloqueig.
Mentrestant, l’accés al Pas de la Casa continua sent possible, però per rutes més llargues i amb restriccions.