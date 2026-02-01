Tall en l'accés a Andorra per França
La RN20 romandrà tancada almenys una setmana més
La interrupció es manté per motius de seguretat mentre s’avalua l’estabilitat del talús i s’executen els treballs necessaris
La route nationale 20 (RN20), principal via d’accés a Andorra des de França, continuarà tancada al trànsit general durant un mínim d’una setmana, segons han confirmat les autoritats franceses després del despreniment de roques registrat entre Acs-dels-Tèrmes i l’Ospitalet. El tall es manté per motius de seguretat mentre s’avalua l’estabilitat del talús i s’executen els treballs necessaris per garantir una reobertura segura del vial.
Durant aquest període, només s’ha habilitat una via reservada exclusivament als vehicles de serveis d’emergència, que es podrà obrir de manera puntual en cas de necessitat. El trànsit ordinari, tant de turismes com de vehicles pesants, continua totalment prohibit en el tram afectat, sense que de moment hi hagi una data concreta per a la represa de la circulació.
Les autoritats franceses han advertit que el termini d’una setmana és orientatiu i que l’evolució dels treballs dependrà de les condicions meteorològiques i dels resultats de les inspeccions geotècniques. El sector afectat és especialment sensible als despreniments, fet que obliga a actuar amb prudència abans de permetre de nou el pas de vehicles.
El tancament prolongat de la RN20 afecta de manera directa la connexió amb el Pas de la Casa i els fluxos de visitants procedents de França, especialment en plena temporada d’hivern. Davant aquesta situació, es recomana als conductors que planegin els desplaçaments utilitzant els accessos alternatius des d’Espanya i que segueixin les actualitzacions oficials de trànsit abans d’emprendre el viatge.