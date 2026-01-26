Un milió de consultes tomben la web de Mobilitat

Imatge de la càmera de Mobilitat al Pas de la Casa a 2.150 metres d'alçada, una vegada han començat a funcionar.

Andorra la Vella

La pàgina web del servei de Mobilitat ha caigut aquest matí a causa de l'elevat volum de consultes. La pàgina ha rebut un milió de consultes entre les 9 i les 10 hores "que l'han tombat", segons expliquen des de Mobilitat. La caiguda de la pàgina web s'ha produït al voltant de tres quarts de nou, fet que implicava que no funcionés ni el mapa de l'estat del trànsit ni de la xarxa viària, ni tampoc les càmeres. El servei estava col·lapsat, igual que les trucades, que tot i atendren més d'un centenar, segons informa el servei, moltes d'altres no han pogut obtenir resposta, fins que a les 9.52 hores s'ha recuperat. Mentre ha durat la caiguda, Mobilitat ha anat actualitzant l'estat de les carreteres a través dels diversos canals a les xarxes socials, com poden ser Telegram o WhatsApp.

L'accés a França reobert

El servei de Mobilitat informa que l'accés a França, per l'RN22, ha reobert a les 14.30 hores. La Coma de Ransol i l'accés a Arcalís continuen tancats. Aquest últim amb previsió d'obrir al llarg del dia d'avui, segons informa el servei. 

La fase groga es manté a la carretera General 4 d'accés al coll de la Botella, i la General 3 a partir del Serrat.

