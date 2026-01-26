Un milió de consultes tomben la web de Mobilitat
La pàgina s'ha restablert al cap d'una hora, al voltant de les deu
La pàgina web del servei de Mobilitat ha caigut aquest matí a causa de l'elevat volum de consultes. La pàgina ha rebut un milió de consultes entre les 9 i les 10 hores "que l'han tombat", segons expliquen des de Mobilitat. La caiguda de la pàgina web s'ha produït al voltant de tres quarts de nou, fet que implicava que no funcionés ni el mapa de l'estat del trànsit ni de la xarxa viària, ni tampoc les càmeres. El servei estava col·lapsat, igual que les trucades, que tot i atendren més d'un centenar, segons informa el servei, moltes d'altres no han pogut obtenir resposta, fins que a les 9.52 hores s'ha recuperat. Mentre ha durat la caiguda, Mobilitat ha anat actualitzant l'estat de les carreteres a través dels diversos canals a les xarxes socials, com poden ser Telegram o WhatsApp.
NACIONAL
Col·lapse de circulació a tota la xarxa viària per la nevada
Redacció
L'accés a França reobert
El servei de Mobilitat informa que l'accés a França, per l'RN22, ha reobert a les 14.30 hores. La Coma de Ransol i l'accés a Arcalís continuen tancats. Aquest últim amb previsió d'obrir al llarg del dia d'avui, segons informa el servei.
La fase groga es manté a la carretera General 4 d'accés al coll de la Botella, i la General 3 a partir del Serrat.
NACIONAL
Les imatges de la nevada a Andorra
Redacció
NACIONAL
El temporal deixa entre 10 i 30 centímetres de neu aquest matí
Redacció
NACIONAL
La policia fa controls d'equipaments a la frontera hispanoandorrana
Redacció
NACIONAL
Vídeo dels treballs de retirada de neu al Pas de la Casa
Redacció