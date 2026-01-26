Mobilitat

Vídeo dels treballs de retirada de neu al Pas de la Casa

Un lector ha compartit amb el Diari les imatges de la neteja als carrers de la vila fronterera 

Màquines retirant neu als carrers del Pas de la Casa avui dilluns
Redacció
Andorra la Vella

Els carrers del Pas de la Casa acumulen gruixos molt importants de neu per les precipitacions intenses i continuades que s'estan repetint en l'última setmana. Un vídeo enviat per un lector del Diari d'Andorra mostra els treballs de retirada de neu per permetre la mobilitat de vehicles i persones per la vila fronterera amb França. La màquina treu la neu del carrer fins a un camió de gran tonatge per netejar el Pas. 

L'accés al Pas de la Casa només es pot fer pel túnel d'Envalira ja que la circulació cap a territori francès està tancada per segona jornada i el trànsit pel port d'Envalira està prohibit per la gran acumulació de neu a la calçada que ha fet que Mobilitat activi la fase negra

