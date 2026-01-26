Mobilitat
Vídeo dels treballs de retirada de neu al Pas de la Casa
Un lector ha compartit amb el Diari les imatges de la neteja als carrers de la vila fronterera
Els carrers del Pas de la Casa acumulen gruixos molt importants de neu per les precipitacions intenses i continuades que s'estan repetint en l'última setmana. Un vídeo enviat per un lector del Diari d'Andorra mostra els treballs de retirada de neu per permetre la mobilitat de vehicles i persones per la vila fronterera amb França. La màquina treu la neu del carrer fins a un camió de gran tonatge per netejar el Pas.
NACIONAL
Imatges de la nevada a Andorra
Redacció
L'accés al Pas de la Casa només es pot fer pel túnel d'Envalira ja que la circulació cap a territori francès està tancada per segona jornada i el trànsit pel port d'Envalira està prohibit per la gran acumulació de neu a la calçada que ha fet que Mobilitat activi la fase negra.
Notícia pendent d'actualització
NACIONAL
Col·lapse de circulació a tot la xarxa viària per la nevada
Redacció