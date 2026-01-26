Meteo
El temporal deixa entre 10 i 30 centímetres de neu aquest matí
Es preveu que el sol comenci a imposar-se a primeres hores de la tarda
El servei meteorològic d'Andorra informa que s'han registrat entre deu i trenta centímetres de neu modelats pel vent com a conseqüència de la nevada que s'ha produït aquesta matinada i a primeres hores del matí. Les zones més crítiques són el Sorteny i la Tossa d'Espiolets, on el vent de nord-oest, ha bufat amb ràfegues de fins a 120 quilòmetres per hora.
A hores d'ara, però, sembla que el pitjor ja ha passat i que la nevada s'anirà debilitant al sud, on s'obriran clarianes i s'estendran de sud a nord i segons les previsions, el sol es començarà a imposar a primeres hores de la tarda.
Aquest dilluns de nevada, imprevisible, està provocant un col·lapse a la mobilitat a tota la xarxa viària del país, amb retencions a moltes zones i caos per desplaçar-se, sobretot als centres escolars.
Col·lapse de circulació a tot la xarxa viària per la nevada
Davant aquest escenari, el departament de Protecció Civil d'Andorra recomana els usuaris a seguir els consells de seguretat per evitar incidències. Entre les recomanacions, el cos aconsella consultar l'estat de les carreteres al web de mobilitat del país i seguir les últimes actualitzacions del servei meteorològic.
La policia d'Andorra, també va en la mateixa línea i demana molta precaució en els desplaçaments.