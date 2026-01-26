Circulació
La policia fa controls d'equipaments a la frontera hispanoandorrana
Com a conseqüència de la fase groga, els agents han fet comprovacions des de la matinada a la duana del riu Runer per verificar que tots els vehicles pesants complissin amb les obligacions de circulació
La policia d'Andorra informa al Diari que a conseqüència de la fase groga, els controls d'equipament als vehicles pesants - aquells que pesen més de 3,5 tones- durant tota la matinada i primera hora del matí, ha estat una constant aquest dilluns a la frontera hispanoandorrana. Sobretot, s'han revisat camions, autocars i autobusos. El dispositiu del cos, però s'ha fet extensiu a quasi tot el Principat, especialment a les valls del nord i, de fet, des del cos informen que els punts de cadenatge es van movent i adaptant, amb coordinació amb els serveis de circulació de les corresponents parròquies i el Coex, que és l'àrea encarregada de retirar la neu de les carreteres amb les màquines llevaneus.
En referència a aquest tema i per tal de resoldre els dubtes i preguntes que tenen molts usuris pel que fa a la instal·lació de les cadenes als pneumàtics davant un escenari de nevades, la policia va publicar un vídeo a les xarxes socials per explicar com es fa.
A més, la policia d'Andorra també s'encarrega de descongestionar el trànsit, a mesura que es van realitzant les pertinents revisions dels equipaments de neu als vehicles, com ha estat el cas de la Massana. Pel moment, no s'han registrat incidències ressenyables relacionades amb la neu, més enllà de les retencions en el trànsit i el col·lapse en moltes zones del país.
