Col·lapse de circulació a tota la xarxa viària per la nevada
Mobilitat ha activat la fase groga des d'Escaldes
La nevada intensa de les últimes hores col·lapsa la circulació a tota la xarxa viària d'Andorra. Mobilitat ha activat cap a les 7 del matí la fase groga des d'Escaldes per anar tant cap a la Massana com cap a Encamp, i està tancat el pas pel port d'Envalira, la coma de Ransol i la General 3 per anar a Arcalís, a més de l'accés a França. El trànsit és molt complicat també a partir de la Massana, on durant part del matí s'ha activat la fase taronja a la General 5 a partir d'Erts.
La retirada de neu de la calçada ha millorat la situació i cap a les onze del matí les restriccions per circular es concentren a cotes més altes. Mobilitat manté activada la fase groga a la General 2 a partir de Canillo, a la General 4 per accedir al coll de la Botella i a la General 3 a partir del Serrat.
Les complicacions més importants a primera hora s'han produït pels desplaçaments cap als centres escolars. L'arribada al col·legi Sant Ermengol ha estat gairebé impossible per l'acumulació de neu i els bombers han hagut d'intervenir per atendre el conductor d'un autobús que ha caigut en baixar del vehicle. El xofer hauria patit una fractura de turmell quan ha sortit del bus escolars per ajudar els alumnes.
Les retencions han afectat des de les vuit del matí la General 2 a Encamp, la General 3 a la Massana en sentit nord, i la General 4 d'entrada a la Massana des d'Erts. I també hi ha hagut cues a les parròquies centrals, especialment a l'avinguda Salou en sentit sud.
El comú d'Escaldes ha exposat a les xarxes socials que els serveis del comú "treballen de manera ininterrompuda" per garantir la seguretat i facilitar la circulació als carrers, tan per als vehicles com per als vianants. I ha demanat als ciutadans "precaució" en els desplaçaments per les conseqüències de la nevada d'aquesta nit i que segueixin les recomanacions de seguretat.
El comú d'Andorra la Vella ha anunciat també a les xarxes socials que els equips comunals "treballen intensament des de les 3 hores de la matinada en les tasques de treta de neu".
Mobilitat ha activat la fase negra a la General 3 en direcció Arcalís pel tir d'allaus. El servei de trànsit remarca que es prohibeix la circulació perquè hi ha perill de quedar-se immobilitzat a la carretera durant períodes llargs de temps i adverteix que no es pot deixar el vehicle en un lloc que pugui dificultar els pas de les màquines llevaneu. El consell per als conductors en casos de fase negra és que si s'han de quedar aturats s'ha d'economitzar el combustible i no s'ha d'abandonar el vehicle si no s'està segur de trobar refugi. La mateixa situació es viu a la coma de Ransol en fase negra des de la mitjanit.
