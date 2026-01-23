POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Una hipoteca de 411.000 euros
El nou programa d’avals suma onze sol·licituds amb aquest valor mitjà i genera força més interès que l’anterior
El redisseny del programa d’avals del Govern per facilitar a la població l’adquisició del primer habitatge està obtenint uns primers resultats que constaten que ha superat de manera notable l’interès suscitat pel predecessor, que va sumar 19 sol·licituds en més de dos anys de vigència (de les quals setze favorables). La nova línia de suport públic es va aprovar l’octubre passat i ja suma 11 demandes (amb 19 persones beneficiàries), s’ha resolt favorablement un dels expedients i els pròxims passaran el tràmit definitiu “les setmanes vinents”. La informació facilitada pel Govern indica que la hipoteca mitjana beneficiària de la línia d’ajut és de 411.000 euros. Les condicions del programa impliquen que l’executiu avala la totalitat del préstec els set primers anys i assumeix els interessos durant el mateix període, mentre que a partir del vuitè any el tipus d’interès variable màxim que s’aplicarà als beneficiaris serà de l’euríbor a 12 mesos més el 0,50%.
L'anterior línia d’ajuts va rebre 19 sol·licituds en més de dos anys
Els primers resultats indiquen per al Govern que “s’ha constatat força interès en el programa” i que si es comparen amb els de l’anterior línia d’ajuts “considerem que la revisió efectuada ha estat positiva”. “Esperem que durant l’any 2026 continuï l’interès i la població resident al país pugui accedir a un habitatge en règim de propietat”, van remarcar des de l’executiu, que compta amb una partida d’un milió d’euros per finançar-lo en el pressupost d’aquest exercici. Quantitat que suposa atendre entre 110 i 120 peticions.
El balanç de l'institut
L’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) va fer públic ahir el balanç del 2025 i va detallar l’impacte que ha tingut el programa d’avals anterior, vigent des del març del 2023 i superat el mes d’octubre passat, quan es van aprovar els nous beneficis i requisits. Cal recordar que en aquest cas el suport públic consistia a avalar el 20% del valor total del préstec (el que normalment demanen les entitats bancàries per concedir-lo) i subvencionar part dels interessos, i que el topall de preu de l’habitatge eren 450.000 euros, mentre que el percentatge màxim d’amortització era de 30 anys. Tot i el volum important de consultes que ha rebut l’INH per interessar-se pel programa, 320 des que va entrar en funcionament, les sol·licituds formalitzades han estat únicament 19, de les quals 16 van ser favorables, una desfavorable i dues van acabar en renúncia per part dels sol·licitants. Una de les renúncies corresponia a un habitatge de 450.000 euros, el màxim previst, però la resta han estat per sota dels 400.000 euros. I el més baix és de 118.000 euros, un preu d’un pis a Encamp que ara, amb l’estat del mercat, és pràcticament una peça de museu. La ministra d’Habitatge va indicar en la presentació del nou programa que aquests beneficiaris podran acollir-se a les noves condicions.
La informació publicada per l’Institut de l’Habitatge indica que des de l’entrada en vigor de les noves ajudes per fomentar la compra d’una primera vivenda s’han rebut un total de 64 consultes per demanar informació. Per tant, també hi ha hagut un notable interès, al marge de les sol·licituds formalitzades. La nova iniciativa pública suposa noves condicions en la part de l’ajut públic, però també eleva a 600.000 euros el valor màxim del pis i permet amortitzar el préstec en 50 anys.