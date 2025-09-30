Habitatge
Govern presentarà el programa d’avals d’hipoteques la setmana que ve
Marsol afirma que el projecte “ja està tancat” i que servirà per poder “accedir al primer habitatge”
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha definit el programa d’avals d’hipoteques com un projecte “valent i decidit” que té l’objectiu de redreçar la situació de l’habitatge a Andorra, “on gairebé el 70% dels pisos són de lloguer”, segons ha afirmat.
Els avals tindran uns interessos a fons perdut durant els primers 7 anys i, com va apuntar ahir a la Taula Rodona sobre les Borses d’Habitatge, una de les condicions dels beneficiaris serà no poder vendre lliurement el pis.
La ministra també ha valorat la proposta de la Borsa d’Habitatge remarcant que Govern “serà qui rebi la cessió de l’habitatge i qui pagarà el lloguer directament al propietari”. Marsol ha declarat que encara no s’ha aprovat per què “volia ja la Llei del creixement sostenible i del dret a l’habitatge...però en 15 o 20 dies la tindrem a sobre de la taula”.